«Почте России» рассказали о росте доли цифровых писем

В общем объеме почтовой корреспонденции доля цифровых, гибридных и оплаченных с помощью электронных марок писем в текущем году составит от 48,5 до 50,5 процента. Нечаев подчеркнул, что интерес к цифровому формату растет не только у компаний и госучреждений, но и у частных лиц. К настоящему моменту более тысячи предприятий уже подключились к системе электронных заказных писем. Ожидается, что общее количество отправленных писем в цифровом формате увеличится на 50–60 миллионов, пишут newizv.ru.