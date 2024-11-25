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Posted 25 ноября, 15:26

Published 25 ноября, 15:26

Modified 25 ноября, 15:26

Updated 25 ноября, 15:26

«Почте России» рассказали о росте доли цифровых писем

«Почте России» рассказали о росте доли цифровых писем

25 ноября 2024, 15:26
Фото: Пресс-служба Почта России.
По прогнозам, в 2024 году более половины всех писем будет отправлено в цифровом формате. Об этом рассказал Антон Нечаев, директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России», в ходе беседы с журналистами из РБК.

В общем объеме почтовой корреспонденции доля цифровых, гибридных и оплаченных с помощью электронных марок писем в текущем году составит от 48,5 до 50,5 процента. Нечаев подчеркнул, что интерес к цифровому формату растет не только у компаний и госучреждений, но и у частных лиц. К настоящему моменту более тысячи предприятий уже подключились к системе электронных заказных писем. Ожидается, что общее количество отправленных писем в цифровом формате увеличится на 50–60 миллионов, пишут newizv.ru.

По словам представителя «Почты России», электронная почтовая система позволяет отправлять письма с тем же содержанием и так же верифицированные, как и письма на бумаге, но в цифровом виде. В этой системе фиксируются данные отправителя и получателя, а также подтверждается факт доставки письма.

По мнению Антона Нечаева, цифровой формат обеспечивает высокий уровень защиты и верификации, что недоступно для мессенджеров и электронной почты. Такие средства связи хорошо подходят для неформального общения, но не годятся для случаев, когда требуются юридическая значимость, подтверждение подлинности или длительное хранение документов.

В мессенджерах сообщение может быть удалено, а адресат не всегда идентифицирован. Мошенничество с использованием похожих адресов электронной почты достаточно распространено.

Для решения этих проблем были созданы цифровые и гибридные письма. Как пояснил представитель «Почты России», доставка цифровых писем гарантирована получателю, даже если он не подключен к системе. Для государственных учреждений эта функция очень удобна, так как им трудно отслеживать переход адресатов на электронный формат.

По словам Нечаева, в перспективе до 95% писем будет отправляться в цифровом формате. Тем не менее все же будут случаи, когда бумажные письма останутся необходимы: например, для пересылки документов с живой печатью или уникальных объектов.

Ранее в интервью РБК гендиректор «Почты России» Михаил Волков подчеркнул, что основной фокус в работе компании — это потребности клиентов. Команда активно изучает их запросы, разрабатывает новые решения и совершенствует имеющиеся предложения, опираясь на данные о пользователях. Для этого специалисты постоянно собирают и анализируют обратную связь, чтобы быть на шаг впереди. В компании придерживаются принципа, что успешными являются организации, способные слышать и слушать своих клиентов. В конечном итоге успех «Почты России» определяется тем, насколько пользователи удовлетворены качеством услуг.

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