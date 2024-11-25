«Она умирала у меня на руках»: белгородка — о потере дочери при обстреле 15 февраля

Posted 25 ноября, 09:06
Published 25 ноября, 09:06
Modified 25 ноября, 09:06
Updated 25 ноября, 09:06
15 февраля 2024 года Татьяна Чихарина потеряла свою годовалую дочь при обстреле: её мать гуляла с коляской на стадионе, когда произошла атака ВСУ. Ребёнок погиб.
«После прилёта я набрала маме, и она мне в трубку прокричала: „Я ранена, вызывай скорую“. Я спросила, где она, — на стадионе. И всё, связь прервалась. Я бежала, пыталась дозвониться в скорую. Сюда прибегаю: там стояла коляска, а рядом лежала мама. У мамы 32 ранения», — рассказала белгородка.
Как вспоминает Татьяна, на стадионе лежала женщина без головы — её оторвало в результате прилёта.
«Я бегом к коляске, открываю. Как мне потом объяснил врач, это были уже предсмертные агонии. У Лерочки было одно ранение в голову, она умирала у меня на руках», — рассказала женщина.
Белгородка вспоминала об этом страшном дне на протяжении четырёх месяцев — воспоминания посещали её вспышками. Незадолго до трагедии у ребёнка прорезались два зуба и она впервые самостоятельно съела яблоко: мама сфотографировала достижение Леры и отправила подруге — эта фотография стала последней.
«Я ещё помню момент, как её с мамой собрала, шапочку надела, и она мне последний раз улыбнулась», — вспомнила Татьяна.
Ощущения от потери ребёнка белгородка сравнивает с тем, как будто с человека «содрали кожу»: «Я физически чувствовала, как разрывается сердце: думаю, хорошо — вот сейчас у меня случится инфаркт и всё закончится. Но он не случился».
По словам Татьяны, со временем легче не становится, но получается иногда отвлекаться и абстрагироваться.
Всего при обстреле 15 февраля погибли семь человек, ещё 19 получили ранения. Известны имена всех пострадавших.