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Posted 25 ноября, 09:06

Published 25 ноября, 09:06

Modified 25 ноября, 09:06

Updated 25 ноября, 09:06

Годовалая Лера погибла при обстреле Белгорода 15 февраля

«Она умирала у меня на руках»: белгородка — о потере дочери при обстреле 15 февраля

25 ноября 2024, 09:06
Фото: 1MI. Годовалая Лера погибла при обстреле Белгорода 15 февраля

Белгородка рассказала о погибшей при обстреле годовалой дочери

Сюжет
Новости Белгорода
Мама погибшей 15 февраля на школьном стадионе годовалой девочки Леры рассказала о том, как узнала о трагедии и как её пережила. Обо всём она сообщила журналистке Марине Ким.

15 февраля 2024 года Татьяна Чихарина потеряла свою годовалую дочь при обстреле: её мать гуляла с коляской на стадионе, когда произошла атака ВСУ. Ребёнок погиб.

«После прилёта я набрала маме, и она мне в трубку прокричала: „Я ранена, вызывай скорую“. Я спросила, где она, — на стадионе. И всё, связь прервалась. Я бежала, пыталась дозвониться в скорую. Сюда прибегаю: там стояла коляска, а рядом лежала мама. У мамы 32 ранения», — рассказала белгородка.

Как вспоминает Татьяна, на стадионе лежала женщина без головы — её оторвало в результате прилёта.

«Я бегом к коляске, открываю. Как мне потом объяснил врач, это были уже предсмертные агонии. У Лерочки было одно ранение в голову, она умирала у меня на руках», — рассказала женщина.

Белгородка вспоминала об этом страшном дне на протяжении четырёх месяцев — воспоминания посещали её вспышками. Незадолго до трагедии у ребёнка прорезались два зуба и она впервые самостоятельно съела яблоко: мама сфотографировала достижение Леры и отправила подруге — эта фотография стала последней.

«Я ещё помню момент, как её с мамой собрала, шапочку надела, и она мне последний раз улыбнулась», — вспомнила Татьяна.

Ощущения от потери ребёнка белгородка сравнивает с тем, как будто с человека «содрали кожу»: «Я физически чувствовала, как разрывается сердце: думаю, хорошо — вот сейчас у меня случится инфаркт и всё закончится. Но он не случился».

По словам Татьяны, со временем легче не становится, но получается иногда отвлекаться и абстрагироваться.

Всего при обстреле 15 февраля погибли семь человек, ещё 19 получили ранения. Известны имена всех пострадавших.

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