«Она умирала у меня на руках»: белгородка — о потере дочери при обстреле 15 февраля

Ощущения от потери ребёнка белгородка сравнивает с тем, как будто с человека «содрали кожу»: «Я физически чувствовала, как разрывается сердце: думаю, хорошо — вот сейчас у меня случится инфаркт и всё закончится. Но он не случился».