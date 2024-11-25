Куда ВСУ могут ударить ракетами ATACMS в следующий раз?

Posted 25 ноября, 11:02
Published 25 ноября, 11:02
Modified 25 ноября, 11:02
Updated 25 ноября, 11:02
После атак на Брянскую и Курскую области ВСУ могут ударить по объектам в Ростовской области новыми дальнобойными ракетам ATACMS и Storm Shadow. Такой прогноз дают зарубежные СМИ.
Финансирование и одобрение Западом применения дальнобойного оружия по РФ может привести к эскалации конфликта, особенно учитывая важность Ростовской области для снабжения ВС РФ, пишет издание со ссылкой на The Wall Street Journal.
Напомним, что после ударов ВСУ по Курской и Брянской областям Россия атаковала Украину гиперзвуковой ракетой. Что известно о новой системе «Орешник», Бел.Ру сообщало ранее.