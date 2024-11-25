Куда ВСУ могут ударить ракетами ATACMS в следующий раз?

Зарубежные СМИ назвали следующую возможную цель для ракет ATACMS

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На этот раз под угрозой находится Ростовская область, пишут «Брянские новости» со ссылкой на The Wall Street Journal. На минувшей неделе сообщалось, что ракетами атаковали Брянскую и Курскую области.