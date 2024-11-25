bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 11:02

Published 25 ноября, 11:02

Modified 25 ноября, 11:02

Updated 25 ноября, 11:02

Зарубежные СМИ назвали следующую возможную цель для ракет ATACMS

Куда ВСУ могут ударить ракетами ATACMS в следующий раз?

25 ноября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney.

Зарубежные СМИ назвали следующую возможную цель для ракет ATACMS

Сюжет
СВО
На этот раз под угрозой находится Ростовская область, пишут «Брянские новости» со ссылкой на The Wall Street Journal. На минувшей неделе сообщалось, что ракетами атаковали Брянскую и Курскую области.

После атак на Брянскую и Курскую области ВСУ могут ударить по объектам в Ростовской области новыми дальнобойными ракетам ATACMS и Storm Shadow. Такой прогноз дают зарубежные СМИ.

Финансирование и одобрение Западом применения дальнобойного оружия по РФ может привести к эскалации конфликта, особенно учитывая важность Ростовской области для снабжения ВС РФ, пишет издание со ссылкой на The Wall Street Journal.

Напомним, что после ударов ВСУ по Курской и Брянской областям Россия атаковала Украину гиперзвуковой ракетой. Что известно о новой системе «Орешник», Бел.Ру сообщало ранее.

ВСУ впервые атаковали дальнобойными ракетами ATACMS цель на территории России
Узнать подробнее
Читайте также:
«Мы этого ожидали»: Гладков — о возможных атаках ракетами вглубь РоссииПодорожает ли бензин после разрешения Байдена бить ракетами ATACMS вглубь РФ?В США подтвердили удары ракетами ATACMS по Брянской области
#Александра Склярова#Курская область#Брянская область#Ростовская область#СВО#Атака ВСУ#Дальнобойные ракеты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика