Как живёт малышка, пострадавшая при обстреле Белгорода 30 декабря?

Posted 25 ноября, 08:25
Published 25 ноября, 08:25
Modified 25 ноября, 08:27
Updated 25 ноября, 08:27
30 декабря 2023 года Белгород попал под массированный обстрел ВСУ. В результате атаки погибли 25 человек, в том числе местная жительница Виктория. Женщина защитила собой двух дочек — девятилетнюю Настю и восьмимесячную Лизу. Обе девочки пострадали, но младшая сильнее.
Малышке пришлось ампутировать часть левой ноги. Ребёнок всё ещё находится на реабилитации в московской больнице.
«Лизу спасли люди, которые забрали её из „Пятёрочки“», — рассказывает Дмитрий, брат покойной. Она взял племянниц к себе под опеку.
«Она лежала в коляске, та была пробита с двух сторон. [Прохожие] сразу не поняли, что с ребёнком. Она лежала и даже не плакала. Когда увидели, как с коляски кровь капает, мужчина снял шнурки, перевязал ей ножку и побежал к скорой. Если бы вовремя не перевязали, она бы, скорее всего, не выжила», — продолжает Дмитрий.
Сейчас специалисты работают с девочкой для того, чтобы укрепить её ногу, подготовить к ношению протеза. Его разработкой уже занимается специалист с большим стажем.
В этой же больнице лечится вторая белгородка — девочка Аня из Шебекино. По словам Дмитрия, она находится в тяжёлом состоянии.
«Ноги [у неё] перебиты сильно. Там печальная история: и жена без ног осталась, и сын погиб старший. Мальчик девятимесячный пострадал, у него вытаскивали из спины осколки», — вспоминает мужчина.
После трагедии о событиях рокового дня рассказала старшая девочка. Семья осталась в тяжёлом положении, так как невозможно совмещать работу и уход за Лизой — у них и своих ещё два ребёнка.
Близкие даже не смогли нормально проститься с погибшей Викторией, потому что их несколько раз на похоронах застал обстрел.