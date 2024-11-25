Как живёт малышка, пострадавшая при обстреле Белгорода 30 декабря?

«Она лежала в коляске, та была пробита с двух сторон. [Прохожие] сразу не поняли, что с ребёнком. Она лежала и даже не плакала. Когда увидели, как с коляски кровь капает, мужчина снял шнурки, перевязал ей ножку и побежал к скорой. Если бы вовремя не перевязали, она бы, скорее всего, не выжила», — продолжает Дмитрий.