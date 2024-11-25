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Posted 25 ноября, 08:25

Published 25 ноября, 08:25

Modified 25 ноября, 08:27

Updated 25 ноября, 08:27

Маленькая Лиза серьёзно пострадала при обстреле Белгорода 30 декабря

Как живёт малышка, пострадавшая при обстреле Белгорода 30 декабря?

25 ноября 2024, 08:25
Фото: 1MI. Маленькая Лиза серьёзно пострадала при обстреле Белгорода 30 декабря

Журналисты рассказали о маленькой Лизе, пострадавшей при обстреле Белгорода

Сюжет
Дети
Белгородцы переживают за двоих детей, которые потеряли маму при обстреле 30 декабря. Младшая девочка Лиза лишилась ноги, ей предстояла долгая реабилитация. О том, как проходит процесс восстановления, рассказал её дядя в фильме депутата Госдумы и журналистки Марины Ким.

30 декабря 2023 года Белгород попал под массированный обстрел ВСУ. В результате атаки погибли 25 человек, в том числе местная жительница Виктория. Женщина защитила собой двух дочек — девятилетнюю Настю и восьмимесячную Лизу. Обе девочки пострадали, но младшая сильнее.

Малышке пришлось ампутировать часть левой ноги. Ребёнок всё ещё находится на реабилитации в московской больнице.

«Лизу спасли люди, которые забрали её из „Пятёрочки“», — рассказывает Дмитрий, брат покойной. Она взял племянниц к себе под опеку.

«Она лежала в коляске, та была пробита с двух сторон. [Прохожие] сразу не поняли, что с ребёнком. Она лежала и даже не плакала. Когда увидели, как с коляски кровь капает, мужчина снял шнурки, перевязал ей ножку и побежал к скорой. Если бы вовремя не перевязали, она бы, скорее всего, не выжила», — продолжает Дмитрий.

Сейчас специалисты работают с девочкой для того, чтобы укрепить её ногу, подготовить к ношению протеза. Его разработкой уже занимается специалист с большим стажем.

В этой же больнице лечится вторая белгородка — девочка Аня из Шебекино. По словам Дмитрия, она находится в тяжёлом состоянии.

«Ноги [у неё] перебиты сильно. Там печальная история: и жена без ног осталась, и сын погиб старший. Мальчик девятимесячный пострадал, у него вытаскивали из спины осколки», — вспоминает мужчина.

После трагедии о событиях рокового дня рассказала старшая девочка. Семья осталась в тяжёлом положении, так как невозможно совмещать работу и уход за Лизой — у них и своих ещё два ребёнка.

Близкие даже не смогли нормально проститься с погибшей Викторией, потому что их несколько раз на похоронах застал обстрел.

«Мама нас защитила»: девятилетняя белгородка рассказала о том, как выжила 30 декабря
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