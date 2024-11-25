Как может измениться цена за ЖКУ в Белгородской области в 2025 году?

Правительство Российской Федерации опубликовало распоряжение о предельных допустимых отклонениях до 2028 года. Средний индекс для Белгородской области, согласно документу, на 2025 год составляет 11,6%. Отклонение от этого показателя не должно превышать 4,8%. Такое же значение установлено на вторую половину 2026, 2027 и 2028 годов.