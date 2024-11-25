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Posted 25 ноября, 12:01

Published 25 ноября, 12:01

Modified 25 ноября, 12:01

Updated 25 ноября, 12:01

Как могут измениться цены на ЖКУ в Белгородской области?

Как может измениться цена за ЖКУ в Белгородской области в 2025 году?

25 ноября 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney. Как могут измениться цены на ЖКУ в Белгородской области?

Правительство РФ утвердило индекс по тарифам ЖКХ для Белгородской области

Сюжет
ЖКХ
Горячая тема на все времена — стоимость жилищно-коммунальных услуг. Чего стоит ожидать в следующем году? Федеральные власти опубликовали документ со средними индексами — в том числе на 2025 год.

В июле белгородцы не были рады известию о повышении цен на жилищно-коммунальные услуги. Позже стало известно, что стоимость ЖКУ может вырасти и в будущем. Говорили о повышении цен в 2025 году.

Правительство Российской Федерации опубликовало распоряжение о предельных допустимых отклонениях до 2028 года. Средний индекс для Белгородской области, согласно документу, на 2025 год составляет 11,6%. Отклонение от этого показателя не должно превышать 4,8%. Такое же значение установлено на вторую половину 2026, 2027 и 2028 годов.

В Белгородской области снова могут подорожать услуги ЖКХ. На сколько?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Жку#Новости Белгорода#Индекс цен#Повышение цен#Белгород
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