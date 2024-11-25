Как может измениться цена за ЖКУ в Белгородской области в 2025 году?

Posted 25 ноября, 12:01
Published 25 ноября, 12:01
Modified 25 ноября, 12:01
Updated 25 ноября, 12:01
В июле белгородцы не были рады известию о повышении цен на жилищно-коммунальные услуги. Позже стало известно, что стоимость ЖКУ может вырасти и в будущем. Говорили о повышении цен в 2025 году.
Правительство Российской Федерации опубликовало распоряжение о предельных допустимых отклонениях до 2028 года. Средний индекс для Белгородской области, согласно документу, на 2025 год составляет 11,6%. Отклонение от этого показателя не должно превышать 4,8%. Такое же значение установлено на вторую половину 2026, 2027 и 2028 годов.