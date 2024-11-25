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Posted 25 ноября, 12:24

Published 25 ноября, 12:24

Modified 25 ноября, 12:26

Updated 25 ноября, 12:26

Гладков: фермерам, выращивающим органически чистые продукты, компенсируют расходы

Гладков: фермерам, выращивающим органически чистые продукты, компенсируют расходы

25 ноября 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Хорошие новости
Белгородская область поднялась с девятого на второе место по количеству производителей органически чистых продуктов в стране, рассказал губернатор. Власти готовы выплачивать местным фермерам компенсацию за этот вид хозяйств. Как её получить?

Сейчас в Белгородской области работают 14 производителей органически чистых продуктов. Фермеры выращивают спаржу, малину, ежевику, томаты и другие культуры, даже пекут органический хлеб из экологически чистого зерна.

Развивающие это направление аграрии могут рассчитывать на поддержку местных властей: регион возместит до 70% средств, потраченных на сертификацию, и до 50% расходов на приобретение семян, посадочного материала и препаратов для их выращивания.

Чтобы получить выплату, необходимо до 28 ноября 2024 года подать заявку на сайте минсельхоза Белгородской области и по телефону: 8 (4722) 24-76-54.

Министерство сельского хозяйства проводит конкурс по обновлению и модернизации теплиц для производителей овощей, выращиваемых в закрытом грунте. В рамках этой программы предусмотрено развитие мелиоративных систем для производителей овощей открытого грунта. В рамках этих программ возможно частичное возмещение до 50% от суммы расходов.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Теплицы#Компенсация#Земледелие#Белгород#Фермерство#Хорошие новости#Органические продукты
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