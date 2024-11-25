Гладков: фермерам, выращивающим органически чистые продукты, компенсируют расходы

Posted 25 ноября, 12:24
Published 25 ноября, 12:24
Modified 25 ноября, 12:26
Updated 25 ноября, 12:26
Сейчас в Белгородской области работают 14 производителей органически чистых продуктов. Фермеры выращивают спаржу, малину, ежевику, томаты и другие культуры, даже пекут органический хлеб из экологически чистого зерна.
Развивающие это направление аграрии могут рассчитывать на поддержку местных властей: регион возместит до 70% средств, потраченных на сертификацию, и до 50% расходов на приобретение семян, посадочного материала и препаратов для их выращивания.
Чтобы получить выплату, необходимо до 28 ноября 2024 года подать заявку на сайте минсельхоза Белгородской области и по телефону: 8 (4722) 24-76-54.
Министерство сельского хозяйства проводит конкурс по обновлению и модернизации теплиц для производителей овощей, выращиваемых в закрытом грунте. В рамках этой программы предусмотрено развитие мелиоративных систем для производителей овощей открытого грунта. В рамках этих программ возможно частичное возмещение до 50% от суммы расходов.