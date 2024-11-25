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Posted 25 ноября, 07:15

Published 25 ноября, 07:15

Modified 25 ноября, 07:40

Updated 25 ноября, 07:40

Последствия обстрелов в Белгороде, фото тематическое

Что известно о пострадавшем и разрушениях после атак ВСУ на Белгородскую область?

25 ноября 2024, 07:15
Фото: bel.ru. Последствия обстрелов в Белгороде, фото тематическое

За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов

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Новости Белгорода
Ожидать коротких сводок обстрелов от белгородского оперативного штаба в дальнейшем, судя по всему, не стоит. За выходные она вновь стала, к сожалению, привычного объёма: были атакованы девять муниципалитетов, в пяти из которых есть последствия. В том числе и в Белгороде.

24 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 31 боеприпас, 22 артиллеристских снаряда и минимум 22 беспилотника, часть из которых сбили.

В селе Грузское Борисовского района БПЛА сбросили несколько взрывных устройств. Ранен боец самообороны. Госпитализация не потребовалась. Также в муниципалитете повреждён один частный дом.

Ещё три пострадали в Белгородском районе, там же досталось четырём авто. В Краснояружском районе повреждены два частных дома, одна многоэтажка и служебный автобус.

В этот раз сводка не обошлась без Шебекинского муниципального округа — повреждены окна в одном из помещений сельхозпредприятия.

Напомним, что под ударом в воскресенье оказался и Белгород. Система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Есть последствия на земле.

Боец самообороны пострадал после атаки ВСУ в Белгородской области
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