Что известно о пострадавшем и разрушениях после атак ВСУ на Белгородскую область?

За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов

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Ожидать коротких сводок обстрелов от белгородского оперативного штаба в дальнейшем, судя по всему, не стоит. За выходные она вновь стала, к сожалению, привычного объёма: были атакованы девять муниципалитетов, в пяти из которых есть последствия. В том числе и в Белгороде.