Что известно о пострадавшем и разрушениях после атак ВСУ на Белгородскую область?

Posted 25 ноября, 07:15
Published 25 ноября, 07:15
Modified 25 ноября, 07:40
Updated 25 ноября, 07:40
24 ноября ВСУ выпустили по Белгородской области 31 боеприпас, 22 артиллеристских снаряда и минимум 22 беспилотника, часть из которых сбили.
В селе Грузское Борисовского района БПЛА сбросили несколько взрывных устройств. Ранен боец самообороны. Госпитализация не потребовалась. Также в муниципалитете повреждён один частный дом.
Ещё три пострадали в Белгородском районе, там же досталось четырём авто. В Краснояружском районе повреждены два частных дома, одна многоэтажка и служебный автобус.
В этот раз сводка не обошлась без Шебекинского муниципального округа — повреждены окна в одном из помещений сельхозпредприятия.
Напомним, что под ударом в воскресенье оказался и Белгород. Система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Есть последствия на земле.