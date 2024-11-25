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Posted 25 ноября, 09:54

Published 25 ноября, 09:54

Modified 25 ноября, 09:56

Updated 25 ноября, 09:56

Белгородской области снова нужно решать проблему оттока врачей

Белгородской области снова нужно решать проблему оттока врачей

25 ноября 2024, 09:54
Фото: 1MI.
Сюжет
Губернатор
Статистику озвучил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. В начале текущего года в области не хватало 120 врачей. Сейчас — 12.

По данным министра, в Белгородской области всего 65 медицинских организаций, которые оказывают как стационарную, так и амбулаторную помощь.

Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, составляет 38,7 человек на 10 тысяч населения. Доля трудоустройства выпускников-медиков, которые обучались по договору о целевом обучении, — 100%. И 300 студентов заключили договор о целевом обучении в медицинских вузах.

На 19 ноября текущего года трудоустроено 457 врачей и 1119 человек среднего медицинского персонала. После окончания обучения по целевому договору по дефицитным специальностям планируется взять на работу в 2025 году 20 человек, а в 2026-м — 35.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Иконников отметил, что на начало 2024 года был отток врачей. На 1 сентября не хватало 120 человек. В настоящее время с учётом выпуска и миграции на 18 ноября это 12 человек.

Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что исходя из оперативной обстановки есть проблема с отъездом как врачей, так и среднего медицинского персонала.

В 2023 году мы с отрицательной динамикой справились. Мы понимали, что в 2024 году эта проблема будет. Мы понимали, что будет и в 2025-м.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил предпринять компенсационное мероприятия, которые должны привести к сокращению дефицита врачей и среднего медперсонала.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Врачи#Губернатор#Трудоустройство#Белгород#Целевое обучение#Медицинские организации
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