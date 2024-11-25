Белгородского врача осудили за «продажу» фиктивных медсправок

Posted 25 ноября, 17:15
Published 25 ноября, 17:15
Modified 25 ноября, 17:15
Updated 25 ноября, 17:15
Осуждённая, работая в одном из медицинских учреждений Старооскольского городского округа, могла оформлять и выдавать больничные. Женщина решила на этом подзаработать. Как установило следствие, с сентября по октябрь 2023 года она через посредника получила 15 тысяч рублей за то, что делала фиктивные больничные листки.
Её также обвинили в служебном подлоге: медик внесла в специальную базу данные о нетрудоспособности лиц и направила соответствующие сведения их работодателям.
Суд признал врача виновной в получении взятки через посредника (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Злоумышленницу обязали заплатить штраф в пользу государства, на какую сумму — не уточняется.