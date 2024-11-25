Белгородского врача осудили за «продажу» фиктивных медсправок

Осуждённая, работая в одном из медицинских учреждений Старооскольского городского округа, могла оформлять и выдавать больничные. Женщина решила на этом подзаработать. Как установило следствие, с сентября по октябрь 2023 года она через посредника получила 15 тысяч рублей за то, что делала фиктивные больничные листки.