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Posted 25 ноября, 17:15

Published 25 ноября, 17:15

Modified 25 ноября, 17:15

Updated 25 ноября, 17:15

Суд определил наказание для врача-терапевта в Белгородской области (фото тематическое)

Белгородского врача осудили за «продажу» фиктивных медсправок

25 ноября 2024, 17:15
Фото: 1MI. Суд определил наказание для врача-терапевта в Белгородской области (фото тематическое)
Сюжет
Коррупция
Врача-терапевта из Старого Оскола признали виновной в коррупции и служебном подлоге. Махинации она проворачивала, «продавая» справки о временной нетрудоспособности. Подробности рассказали в СУ СК России по Белгородской области.

Осуждённая, работая в одном из медицинских учреждений Старооскольского городского округа, могла оформлять и выдавать больничные. Женщина решила на этом подзаработать. Как установило следствие, с сентября по октябрь 2023 года она через посредника получила 15 тысяч рублей за то, что делала фиктивные больничные листки.

Её также обвинили в служебном подлоге: медик внесла в специальную базу данные о нетрудоспособности лиц и направила соответствующие сведения их работодателям.

Суд признал врача виновной в получении взятки через посредника (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Злоумышленницу обязали заплатить штраф в пользу государства, на какую сумму — не уточняется.

Стали известны новые подробности дела о взятках экс-сотруднику Белоблводоканала
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