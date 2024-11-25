Белгородские компании проверят на наличие договоров на вывоз мусора

Posted 25 ноября, 08:49
Published 25 ноября, 08:49
Modified 25 ноября, 08:51
Updated 25 ноября, 08:51
По словам губернатора, он сам видел, как грузчики собирают мусор организаций и несут на контейнерную площадку жилого дома.
Выглядываю из окна, смотрю, подъезжает коммерческий автомобиль к контейнерной площадке, выгружает мусор. Это происходит тогда, когда нет контроля со стороны органов власти за заключением договоров. Есть закон. Нет ни одной организации, которая не формирует мусор. У каждой организации должен быть договор.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что он категорически против, когда мусор коммерческого предприятия выбрасывают на площадки жилого фонда.
Это формирование свалок. Есть цивилизованный подход — заключается договор. Вывозите хоть два раза в день. Но за это платятся деньги. Компания должна закупить для этого транспорт. Эта услуга платная для бизнеса. Сокращать свои затраты за счёт создания мусорных свалок в городах, районах и посадках — я против.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил составить реестр субъектов бизнеса и усилить контроль за жилым фондом.
Если предприятие, где работает 1000 человек, а у них договор на вывоз мусора раз в месяц, мы понимаем, что это отсутствие контроля со стороны органов государственной власти по данному виду работы. С моей точки зрения, этой работой занимаемся крайне плохо. Мы понимаем, в каких местах у нас происходит избыточное накопление мусора. Предлагаю там поставить камеры, которые будут фиксировать транспорт, чтобы применять меры административного воздействия.
Вячеслав Гладков
Итоги работы подведут через две недели во время оперсовещания.