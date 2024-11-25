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Posted 25 ноября, 08:49

Published 25 ноября, 08:49

Modified 25 ноября, 08:51

Updated 25 ноября, 08:51

Белгородские компании проверят на наличие договоров на вывоз мусора

Белгородские компании проверят на наличие договоров на вывоз мусора

25 ноября 2024, 08:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Мусор
Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Он также предложил установить камеры в местах, где скапливается больше всего отходов.

По словам губернатора, он сам видел, как грузчики собирают мусор организаций и несут на контейнерную площадку жилого дома.

Выглядываю из окна, смотрю, подъезжает коммерческий автомобиль к контейнерной площадке, выгружает мусор. Это происходит тогда, когда нет контроля со стороны органов власти за заключением договоров. Есть закон. Нет ни одной организации, которая не формирует мусор. У каждой организации должен быть договор.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что он категорически против, когда мусор коммерческого предприятия выбрасывают на площадки жилого фонда.

Это формирование свалок. Есть цивилизованный подход — заключается договор. Вывозите хоть два раза в день. Но за это платятся деньги. Компания должна закупить для этого транспорт. Эта услуга платная для бизнеса. Сокращать свои затраты за счёт создания мусорных свалок в городах, районах и посадках — я против.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил составить реестр субъектов бизнеса и усилить контроль за жилым фондом.

Если предприятие, где работает 1000 человек, а у них договор на вывоз мусора раз в месяц, мы понимаем, что это отсутствие контроля со стороны органов государственной власти по данному виду работы. С моей точки зрения, этой работой занимаемся крайне плохо. Мы понимаем, в каких местах у нас происходит избыточное накопление мусора. Предлагаю там поставить камеры, которые будут фиксировать транспорт, чтобы применять меры административного воздействия.
Вячеслав Гладков

Итоги работы подведут через две недели во время оперсовещания.

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#Кристина Семенчук#Мусор#Свалки#Договоры#Реестр#Контроль#Жилой фонд#Органы власти#Белгород#Вячеслав Гладков#Оперсовещание
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