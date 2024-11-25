Белгородские компании проверят на наличие договоров на вывоз мусора

Сюжет Мусор

Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. Он также предложил установить камеры в местах, где скапливается больше всего отходов.

По словам губернатора, он сам видел, как грузчики собирают мусор организаций и несут на контейнерную площадку жилого дома. Выглядываю из окна, смотрю, подъезжает коммерческий автомобиль к контейнерной площадке, выгружает мусор. Это происходит тогда, когда нет контроля со стороны органов власти за заключением договоров. Есть закон. Нет ни одной организации, которая не формирует мусор. У каждой организации должен быть договор. Вячеслав Гладков Гладков добавил, что он категорически против, когда мусор коммерческого предприятия выбрасывают на площадки жилого фонда. Это формирование свалок. Есть цивилизованный подход — заключается договор. Вывозите хоть два раза в день. Но за это платятся деньги. Компания должна закупить для этого транспорт. Эта услуга платная для бизнеса. Сокращать свои затраты за счёт создания мусорных свалок в городах, районах и посадках — я против. Вячеслав Гладков Губернатор поручил составить реестр субъектов бизнеса и усилить контроль за жилым фондом. Если предприятие, где работает 1000 человек, а у них договор на вывоз мусора раз в месяц, мы понимаем, что это отсутствие контроля со стороны органов государственной власти по данному виду работы. С моей точки зрения, этой работой занимаемся крайне плохо. Мы понимаем, в каких местах у нас происходит избыточное накопление мусора. Предлагаю там поставить камеры, которые будут фиксировать транспорт, чтобы применять меры административного воздействия. Вячеслав Гладков Итоги работы подведут через две недели во время оперсовещания. «Сам в шоке»: Гладков — о ситуации с мусором в Белгороде Узнать подробнее Читайте также: В Белгороде решат проблему с мусором и усилят контроль за вражескими листовками? Двоих чиновников оштрафовали из-за обращений белгородца по поводу вывоза мусора «Устали бороться»: белгородцы отчаялись увидеть решение проблемы с вывозом мусора