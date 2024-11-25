Белгородская область вошла в топ-10 регионов с максимальным дефицитом работников

Дефицит кадров присутствует по всей стране, он достиг рекордного максимума. Всего в России не хватало около двух миллионов сотрудников на предприятиях. В то же время в органы службы занятости обратилось более 391 тысячи человек, которые искали работу. В среднем количество открытых вакансий относительно числа безработных россиян выросло до 5 к 1. То есть на 20 соискателей приходится 100 вакансий. Это худший результат с 2005 года.