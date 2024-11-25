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Posted 25 ноября, 16:08

Published 25 ноября, 16:08

Modified 25 ноября, 16:08

Updated 25 ноября, 16:08

На одного соискателя в Белгородской области приходится 11 вакансий

Белгородская область вошла в топ-10 регионов с максимальным дефицитом работников

25 ноября 2024, 16:08
Фото: 1MI. На одного соискателя в Белгородской области приходится 11 вакансий

На одного соискателя в Белгородской области приходится 11 вакансий

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Новости Белгорода
FinExpertiza изучила данные Росстата и Роструда, чтобы узнать, существует ли дефицит работников в регионах. Оказалось, что да. В число «проблемных» регионов попала и Белгородская область.

Белгородская область заняла седьмое место в топ-10 регионов с наибольшим количеством вакансий на одного соискателя. На конец сентября 2024 на одного человека приходилось 10,9 вакансии.

В тот же период в регионе не хватало 25 098 работников. При этом только 2300 незанятых граждан зарегистрировались в органах службы занятости.

Дефицит кадров присутствует по всей стране, он достиг рекордного максимума. Всего в России не хватало около двух миллионов сотрудников на предприятиях. В то же время в органы службы занятости обратилось более 391 тысячи человек, которые искали работу. В среднем количество открытых вакансий относительно числа безработных россиян выросло до 5 к 1. То есть на 20 соискателей приходится 100 вакансий. Это худший результат с 2005 года.

Значительный дефицит отмечают в Амурской (29 вакансий на одного незанятого), Ленинградской (25 вакансий), Нижегородской (22 вакансии), Тульской (20 вакансий) областях.

А вот в Ингушетии, Чечне, Тыве и Дагестане, наоборот, избыток незанятых граждан. Это объясняется тем, что большая часть граждан работает в неформальном секторе.

По данным на конец сентября российским предприятиям не хватало около 2 млн работников.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Россия#Вакансии#Новости Белгорода#Служба занятости#Белгород#Дефицит кадров
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