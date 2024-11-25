Белгородская область вошла в топ-10 регионов с максимальным дефицитом работников

Posted 25 ноября, 16:08
Published 25 ноября, 16:08
Modified 25 ноября, 16:08
Updated 25 ноября, 16:08
Белгородская область заняла седьмое место в топ-10 регионов с наибольшим количеством вакансий на одного соискателя. На конец сентября 2024 на одного человека приходилось 10,9 вакансии.
В тот же период в регионе не хватало 25 098 работников. При этом только 2300 незанятых граждан зарегистрировались в органах службы занятости.
Дефицит кадров присутствует по всей стране, он достиг рекордного максимума. Всего в России не хватало около двух миллионов сотрудников на предприятиях. В то же время в органы службы занятости обратилось более 391 тысячи человек, которые искали работу. В среднем количество открытых вакансий относительно числа безработных россиян выросло до 5 к 1. То есть на 20 соискателей приходится 100 вакансий. Это худший результат с 2005 года.
Значительный дефицит отмечают в Амурской (29 вакансий на одного незанятого), Ленинградской (25 вакансий), Нижегородской (22 вакансии), Тульской (20 вакансий) областях.
А вот в Ингушетии, Чечне, Тыве и Дагестане, наоборот, избыток незанятых граждан. Это объясняется тем, что большая часть граждан работает в неформальном секторе.
По данным на конец сентября российским предприятиям не хватало около 2 млн работников.