Зима уже пришла? В Белгородской области заметно похолодает

Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, как минимум до конца ноября в Белгороде ночи будут холодными — от -4 °С до -1 °С. Днём же температура будет колебаться от -1 °С до +1 °С. Но снег пока ожидается лишь в последний день ноября.