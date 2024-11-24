Зима уже пришла? В Белгородской области заметно похолодает

Posted 24 ноября, 13:31
Published 24 ноября, 13:31
Modified 24 ноября, 13:31
Updated 24 ноября, 13:31
В ночь на понедельник, 25 ноября, в Белгородской области ожидается до -6 °С. Осадков синоптики не обещают.
Днём в понедельник в регионе установится облачная с прояснениями погода. Столбик термометра остановится на отметке от -4 °С до +1 °С. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
В Белгороде эта ночь тоже будет морозной — похолодает до -3 °С. Днём в городе потеплеет лишь до 0 °С. Осадков не ожидается.
Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, как минимум до конца ноября в Белгороде ночи будут холодными — от -4 °С до -1 °С. Днём же температура будет колебаться от -1 °С до +1 °С. Но снег пока ожидается лишь в последний день ноября.
Погода в ноябре не раз удивляла белгородцев: был и снегопад, и штормовой ветер. Последний, к слову, привёл к разрушениям и к гибели человека.
Ранее синоптики попробовали предсказать прогноз погоды на декабрь.