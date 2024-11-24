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Posted 24 ноября, 13:31

Published 24 ноября, 13:31

Modified 24 ноября, 13:31

Updated 24 ноября, 13:31

В Белгородской области ожидаются морозные ночи

Зима уже пришла? В Белгородской области заметно похолодает

24 ноября 2024, 13:31
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области ожидаются морозные ночи

Температура в Белгородской области опустится до -6 °С

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Новости Белгорода
Рабочая неделя в регионе стартует с ночных заморозков. Не стоит ожидать тёплой погоды и в течение всей следующей недели, предупреждают МЧС и Гидрометцентр.

В ночь на понедельник, 25 ноября, в Белгородской области ожидается до -6 °С. Осадков синоптики не обещают.

Днём в понедельник в регионе установится облачная с прояснениями погода. Столбик термометра остановится на отметке от -4 °С до +1 °С. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

В Белгороде эта ночь тоже будет морозной — похолодает до -3 °С. Днём в городе потеплеет лишь до 0 °С. Осадков не ожидается.

Согласно актуальному прогнозу Гидрометцентра, как минимум до конца ноября в Белгороде ночи будут холодными — от -4 °С до -1 °С. Днём же температура будет колебаться от -1 °С до +1 °С. Но снег пока ожидается лишь в последний день ноября.

Погода в ноябре не раз удивляла белгородцев: был и снегопад, и штормовой ветер. Последний, к слову, привёл к разрушениям и к гибели человека.

Ранее синоптики попробовали предсказать прогноз погоды на декабрь.

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