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Posted 24 ноября, 11:01

Published 24 ноября, 11:01

Modified 24 ноября, 11:01

Updated 24 ноября, 11:01

В Белгородской области в огне погиб мужчина

Возможно, поджог: в МЧС рассказали о трагедии в Старом Осколе

24 ноября 2024, 11:01
Фото: 1MI. В Белгородской области в огне погиб мужчина

Мужчина погиб в огне в Белгородской области

Сюжет
МЧС
Всего за сутки в регионе зарегистрировали несколько пожаров. Один из них закончился гибелью человека, сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В Старом Осколе на улице Солнечной накануне сгорел жилой дом. Погиб и собственник жилья — 51-летний мужчина. По предварительной версии, к трагедии привёл поджог.

Ещё один пожар в жилом доме произошёл в старооскольском селе Песчанка. Обошлось без пострадавших. Однако огонь повредил кровлю и одну из комнат. В этом случае к пожару могли привести проблемы с электрооборудованием.

Всего за прошедший день в Белгородской области зарегистрировали восемь пожаров. Горели гараж в Шебекино, летняя кухня в Старом Осколе.

Ещё три пожара накануне произошло в Белгороде. Возгорания случились в нежилом двухэтажном доме на проспекте Б. Хмельницкого, в мусоросборной камере в 17-этажном доме на улице Лермонтова, в сарае на улице Плеханова.

А уже ранним утром 24 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре в хозпостройке в Разумном.

За неделю в Белгородской области погибли три человека, один пострадал. В чём дело?
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