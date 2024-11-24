Возможно, поджог: в МЧС рассказали о трагедии в Старом Осколе

Posted 24 ноября, 11:01
Published 24 ноября, 11:01
Modified 24 ноября, 11:01
Updated 24 ноября, 11:01
В Старом Осколе на улице Солнечной накануне сгорел жилой дом. Погиб и собственник жилья — 51-летний мужчина. По предварительной версии, к трагедии привёл поджог.
Ещё один пожар в жилом доме произошёл в старооскольском селе Песчанка. Обошлось без пострадавших. Однако огонь повредил кровлю и одну из комнат. В этом случае к пожару могли привести проблемы с электрооборудованием.
Всего за прошедший день в Белгородской области зарегистрировали восемь пожаров. Горели гараж в Шебекино, летняя кухня в Старом Осколе.
Ещё три пожара накануне произошло в Белгороде. Возгорания случились в нежилом двухэтажном доме на проспекте Б. Хмельницкого, в мусоросборной камере в 17-этажном доме на улице Лермонтова, в сарае на улице Плеханова.
А уже ранним утром 24 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре в хозпостройке в Разумном.