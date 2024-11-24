Громко было не только в Белгороде: ВСУ ночью атаковали ещё три региона РФ

Всего же за прошедшую ночь в России уничтожили и перехватили 34 беспилотника самолётного типа. 27 БПЛА из общего количества сбили в соседней Курской области. Как уточнил губернатор Алексей Смирнов, также ПВО уничтожила две ракеты ВСУ. О последствиях не сообщалось. По сообщениям очевидцев в соцсетях известно лишь, что громко было в том числе в самом Курске.