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Posted 24 ноября, 07:02

Published 24 ноября, 07:02

Modified 24 ноября, 07:02

Updated 24 ноября, 07:02

Беспилотники ВСУ атаковали четыре региона РФ

Громко было не только в Белгороде: ВСУ ночью атаковали ещё три региона РФ

24 ноября 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney. Беспилотники ВСУ атаковали четыре региона РФ

В Белгородской области за ночь сбили два БПЛА

Сюжет
СВО
Взрыв в Белгороде раздался поздним вечером субботы. Мониторинговые каналы сообщали, что это была работа ПВО. В Минобороны уточнили, так ли это.

Поздним вечером в субботу, 23 ноября, в Белгороде было громко. Взрыв был слышен также в Белгородском районе. Официальной информации о том, что это было, не поступало. Однако мониторинговые каналы сообщали, что это могла быть работа ПВО.

В Минобороны уточнили, что за ночь в Белгородской области уничтожили два беспилотника. Возможно, с этим были связаны громкие звуки в столице региона.

Всего же за прошедшую ночь в России уничтожили и перехватили 34 беспилотника самолётного типа. 27 БПЛА из общего количества сбили в соседней Курской области. Как уточнил губернатор Алексей Смирнов, также ПВО уничтожила две ракеты ВСУ. О последствиях не сообщалось. По сообщениям очевидцев в соцсетях известно лишь, что громко было в том числе в самом Курске.

Ещё четыре беспилотника сбили в Липецкой области. Обошлось без жертв и пострадавших, угроз не зафиксировано, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Один беспилотник ночью сбили в Орловской области. О последствиях не сообщалось.

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