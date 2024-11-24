Громко было не только в Белгороде: ВСУ ночью атаковали ещё три региона РФ

Posted 24 ноября, 07:02
Published 24 ноября, 07:02
Modified 24 ноября, 07:02
Updated 24 ноября, 07:02
Поздним вечером в субботу, 23 ноября, в Белгороде было громко. Взрыв был слышен также в Белгородском районе. Официальной информации о том, что это было, не поступало. Однако мониторинговые каналы сообщали, что это могла быть работа ПВО.
В Минобороны уточнили, что за ночь в Белгородской области уничтожили два беспилотника. Возможно, с этим были связаны громкие звуки в столице региона.
Всего же за прошедшую ночь в России уничтожили и перехватили 34 беспилотника самолётного типа. 27 БПЛА из общего количества сбили в соседней Курской области. Как уточнил губернатор Алексей Смирнов, также ПВО уничтожила две ракеты ВСУ. О последствиях не сообщалось. По сообщениям очевидцев в соцсетях известно лишь, что громко было в том числе в самом Курске.
Ещё четыре беспилотника сбили в Липецкой области. Обошлось без жертв и пострадавших, угроз не зафиксировано, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Один беспилотник ночью сбили в Орловской области. О последствиях не сообщалось.