Уровень безработицы в Белгородской области уменьшился вдвое за четыре года

Posted 23 ноября, 10:09
Published 23 ноября, 10:09
Modified 23 ноября, 10:18
Updated 23 ноября, 10:18
По официальным данным, с начала 2020 года в Белгородской области почти в два раза упал уровень безработицы среди населения региона. Так, 90% граждан, которые обращались в Центр занятости, смогли найти себе места работы. Кроме того, Белгородская область заняла вторую строку рейтинга по трудоустройству инвалидов по всей РФ.
Напомним, что к четвёртому кварталу прошлого года уровень безработицы в области достиг 3,4%. По данным РИА, Белгородская область занимала тогда только 62 место по уровню безработицы, отставая от других регионов ЦФО.