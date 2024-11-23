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Posted 23 ноября, 10:09

Published 23 ноября, 10:09

Modified 23 ноября, 10:18

Updated 23 ноября, 10:18

Безработица

Уровень безработицы в Белгородской области уменьшился вдвое за четыре года

23 ноября 2024, 10:09
Фото: 1MI. Безработица
Сюжет
Новости Белгорода
Уровень безработицы в Белгородской области с начала 2020 года значительно снизился. Примерно 90% жителей, обратившихся за помощью, смогли успешно устроиться на работу. Также регион занял второе место в стране по количеству трудоустроенных жителей с инвалидностью. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

По официальным данным, с начала 2020 года в Белгородской области почти в два раза упал уровень безработицы среди населения региона. Так, 90% граждан, которые обращались в Центр занятости, смогли найти себе места работы. Кроме того, Белгородская область заняла вторую строку рейтинга по трудоустройству инвалидов по всей РФ.

Напомним, что к четвёртому кварталу прошлого года уровень безработицы в области достиг 3,4%. По данным РИА, Белгородская область занимала тогда только 62 место по уровню безработицы, отставая от других регионов ЦФО.

Безработных в Белгородской области оказалось больше, чем у регионов-соседей
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Безработица#Трудоустройство#Новости Белгорода#Белгород#Центр занятости
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