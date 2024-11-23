Уровень безработицы в Белгородской области уменьшился вдвое за четыре года

По официальным данным, с начала 2020 года в Белгородской области почти в два раза упал уровень безработицы среди населения региона. Так, 90% граждан, которые обращались в Центр занятости, смогли найти себе места работы. Кроме того, Белгородская область заняла вторую строку рейтинга по трудоустройству инвалидов по всей РФ.