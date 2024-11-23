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Posted 23 ноября, 12:16

Published 23 ноября, 12:16

Modified 23 ноября, 13:37

Updated 23 ноября, 13:37

Дожди

Проблем с затоплением квартир белгородцев после дождей становятся больше

23 ноября 2024, 12:16
Фото: 1MI. Дожди

В Белгородской области из-за дождей затопило квартиры

Сюжет
Новости Белгорода
Проблема затопленных квартир в Белгороде после дождей становится всё более актуальной. Белгородцы жалуются на стекающую по стенам и капающую с потолка воду. У кого-то новый ремонт. Затапливает и балконы. Проблема ещё и в выходных — УК не работают.

После частых дождей в Белгороде квартиры жителей города начало заливать водой. У некоторых эта проблема длится уже три года, у кого-то трое суток, а кто-то столкнулся с этим только сейчас.

Читатели Бел.Ру также делятся фото и видео из своих квартир, которые затопило. Вот такая «картина» у одной из белгородок, проживающей на Есенина, 50. У женщины водой залило балкон.

Вот уже другой дом. Автор фото предполагает, что проблема в стыках плит между вторым и третьем этажом.

Затопленная квартира белгородцаЗатопленная квартира белгородца
Белгородцы бьют тревогу из-за затопления квартир после дождей
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