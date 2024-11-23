Проблем с затоплением квартир белгородцев после дождей становятся больше

В Белгородской области из-за дождей затопило квартиры

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Проблема затопленных квартир в Белгороде после дождей становится всё более актуальной. Белгородцы жалуются на стекающую по стенам и капающую с потолка воду. У кого-то новый ремонт. Затапливает и балконы. Проблема ещё и в выходных — УК не работают.