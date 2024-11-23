Проблем с затоплением квартир белгородцев после дождей становятся больше

Posted 23 ноября, 12:16
Published 23 ноября, 12:16
Modified 23 ноября, 13:37
Updated 23 ноября, 13:37
После частых дождей в Белгороде квартиры жителей города начало заливать водой. У некоторых эта проблема длится уже три года, у кого-то трое суток, а кто-то столкнулся с этим только сейчас.
Читатели Бел.Ру также делятся фото и видео из своих квартир, которые затопило. Вот такая «картина» у одной из белгородок, проживающей на Есенина, 50. У женщины водой залило балкон.
Вот уже другой дом. Автор фото предполагает, что проблема в стыках плит между вторым и третьем этажом.