Пожилая жительница одного из белгородских районов скончалась после ДТП

Posted 23 ноября, 09:46
Published 23 ноября, 09:46
Modified 23 ноября, 09:48
Updated 23 ноября, 09:48
Вчера около шести вечера в Алексеевке на улице Пушкина произошло смертельное ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе 38-летний водитель Skoda Octavia сбил 72-летнюю жительницу Алексеевского района. Произошло это около шести часов вечера.
Белгородка скончалась в больнице.
Ранее на водителя автобуса на маршруте №115 пожаловались белгородцы. По словам очевидцев, мужчина превышал скоростной режим, а пассажиры общественного транспорта скидывало с кресел.