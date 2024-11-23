Пожилая жительница одного из белгородских районов скончалась после ДТП

В Белгородской области мужчина на иномарке сбил бабушку, та умерла из-за ранений

Сюжет ДТП

Вчера примерно в 18:00 водитель иномарки наехал на 72-летнюю женщину, переходившую дорогу. Та скончалась от полученных травм. Это произошло в Алексеевке на улице Пушкина.