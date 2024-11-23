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Posted 23 ноября, 09:46

Published 23 ноября, 09:46

Modified 23 ноября, 09:48

Updated 23 ноября, 09:48

ДТП

Пожилая жительница одного из белгородских районов скончалась после ДТП

23 ноября 2024, 09:46
Фото: 1MI. ДТП

В Белгородской области мужчина на иномарке сбил бабушку, та умерла из-за ранений

Сюжет
ДТП
Вчера примерно в 18:00 водитель иномарки наехал на 72-летнюю женщину, переходившую дорогу. Та скончалась от полученных травм. Это произошло в Алексеевке на улице Пушкина.

Вчера около шести вечера в Алексеевке на улице Пушкина произошло смертельное ДТП. На нерегулируемом пешеходном переходе 38-летний водитель Skoda Octavia сбил 72-летнюю жительницу Алексеевского района. Произошло это около шести часов вечера.

Белгородка скончалась в больнице.

Ранее на водителя автобуса на маршруте №115 пожаловались белгородцы. По словам очевидцев, мужчина превышал скоростной режим, а пассажиры общественного транспорта скидывало с кресел.

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