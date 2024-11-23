На Щорса в Белгороде просела часть асфальта: грузовик провалился в яму

Posted 23 ноября, 13:29
Published 23 ноября, 13:29
Modified 23 ноября, 13:36
Updated 23 ноября, 13:36
В Белгорода на улице Щорса у дома №56 провалился асфальт вместе с плиткой. На том месте стоял припаркованный грузовик, который провалился в образовавшуюся после просадки дорожного покрытия яму.
Предположительно, дождь размыл грунт, просочившись под асфальт.
Также дожди стали причиной затопления в МКД квартир белгородцев. Собственники пострадавших жилых помещений и имущества присылают фото и видео с последствиями непогоды.