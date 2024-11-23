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Posted 23 ноября, 13:29

Published 23 ноября, 13:29

Modified 23 ноября, 13:36

Updated 23 ноября, 13:36

Происшествия

На Щорса в Белгороде просела часть асфальта: грузовик провалился в яму

23 ноября 2024, 13:29
Фото: Белгород №1. Происшествия

На одной из улиц Белгорода в яму после проседания асфальта провалился грузовик

Сюжет
Новости Белгорода
Последствия непогоды всё ещё встречаются на улицах Белгорода. Кроме затопленных квартир, на Щорса, 56 из-за размытия водой, предположительно, провалилась часть асфальта вместе с передней частью грузовика.

В Белгорода на улице Щорса у дома №56 провалился асфальт вместе с плиткой. На том месте стоял припаркованный грузовик, который провалился в образовавшуюся после просадки дорожного покрытия яму.

Предположительно, дождь размыл грунт, просочившись под асфальт.

Также дожди стали причиной затопления в МКД квартир белгородцев. Собственники пострадавших жилых помещений и имущества присылают фото и видео с последствиями непогоды.

Провалившийся грузовикПровалившийся грузовик
Провалившийся грузовикПровалившийся грузовик
Провалившийся грузовикПровалившийся грузовик
Провалившийся грузовик. Фото: Белгород №1
Проблемы с затоплением квартир белгородцев после дождей становятся больше
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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