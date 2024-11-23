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Posted 23 ноября, 17:16

Published 23 ноября, 17:16

Modified 23 ноября, 17:18

Updated 23 ноября, 17:18

Документы

Где боролся, там и попался? Белгородский сенатор Хтей может потерять гражданство РФ

23 ноября 2024, 17:16
Фото: 1MI. Документы

Белгородский сенатор Хтей заявил, что стал гражданином РФ через фиктивный брак

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Новости Белгорода
Белгородский сенатор Тарас Хтей ещё восемь лет назад заявлял о том, состоит в фиктивном браке, заключённом ради получения гражданства России. Как говорит, видел свою бывшую жену только дважды. Юристы предупредили о том, что документы могут признать недействительными, если факт подтвердится.

Сенатор из Белгородской области Тарас Хтей заявил о том, что ранее заключил фиктивный брак, пишет «Фонарь».

В интервью для газеты «Наш Белгород» ещё восемь лет назад сенатор рассказал, что для получения гражданства РФ ему пришлось фиктивно жениться:

«Был такой момент в моей жизни. Я хотел и мог выступать за сборную России, а для этого нужно гражданство. Относительно бы­стрых путей было два: жениться или меня должна была усыновить российская семья. Кстати, Ольга Григорьевна Вербова была на это готова и даже предлагала маме. Мама наотрез отказалась, и тогда решили пойти по пути брака. Я видел эту девушку всего два раза: когда расписывались и когда разводились. Знаю, что она была сту­денткой МГУ».

Это интервью обнаружили в архиве газеты и на сайте города. По мнению юриста Руслана Лапшина, если официально подтвердится фиктивность брака, то документы Хтея могут быть признаны недействительными.

Сам сенатор ранее высказывался о необходимости ужесточения наказаний за производство и использование поддельных документов мигрантами.

Ранее ещё один довольно известный белгородец не смог вернуться домой. Речь идёт об экс-мэре Белгорода Антоне Иванове, которому отказали в освобождении из СИЗО, чтобы перевести на домашний арест.

Уйти домой не вышло: экс-мэру Белгорода Иванову продлили содержание под стражей
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