Где боролся, там и попался? Белгородский сенатор Хтей может потерять гражданство РФ

Белгородский сенатор Хтей заявил, что стал гражданином РФ через фиктивный брак

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Белгородский сенатор Тарас Хтей ещё восемь лет назад заявлял о том, состоит в фиктивном браке, заключённом ради получения гражданства России. Как говорит, видел свою бывшую жену только дважды. Юристы предупредили о том, что документы могут признать недействительными, если факт подтвердится.