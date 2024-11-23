Где боролся, там и попался? Белгородский сенатор Хтей может потерять гражданство РФ

Posted 23 ноября, 17:16
Published 23 ноября, 17:16
Modified 23 ноября, 17:18
Updated 23 ноября, 17:18
Сенатор из Белгородской области Тарас Хтей заявил о том, что ранее заключил фиктивный брак, пишет «Фонарь».
В интервью для газеты «Наш Белгород» ещё восемь лет назад сенатор рассказал, что для получения гражданства РФ ему пришлось фиктивно жениться:
«Был такой момент в моей жизни. Я хотел и мог выступать за сборную России, а для этого нужно гражданство. Относительно быстрых путей было два: жениться или меня должна была усыновить российская семья. Кстати, Ольга Григорьевна Вербова была на это готова и даже предлагала маме. Мама наотрез отказалась, и тогда решили пойти по пути брака. Я видел эту девушку всего два раза: когда расписывались и когда разводились. Знаю, что она была студенткой МГУ».
Это интервью обнаружили в архиве газеты и на сайте города. По мнению юриста Руслана Лапшина, если официально подтвердится фиктивность брака, то документы Хтея могут быть признаны недействительными.
Сам сенатор ранее высказывался о необходимости ужесточения наказаний за производство и использование поддельных документов мигрантами.
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