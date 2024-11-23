Если не затопит, то сдует? Дожди для белгородцев сменятся шестибалльными ветрами

А вот вероятность осадков составляет 95%. Вероятно, белгородцам придётся провести ночь с дождём. В воскресенье, по прогнозу, осадков не предвидится. Но будет облачно. Также ветер составит почти 12 м/с. Причём в течение всей будущей недели порывы ветра будут составлять то 2 м/с, 12 м/с. По шкале Бофорта — это 6 баллов из 12. С понедельника по следующее воскресенье безветренных дней стоит ожидать только два. Зато без дождя.