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Posted 23 ноября, 17:49

Published 23 ноября, 17:49

Modified 23 ноября, 18:07

Updated 23 ноября, 18:07

Прогноз погоды

Если не затопит, то сдует? Дожди для белгородцев сменятся шестибалльными ветрами

23 ноября 2024, 17:49
Фото: Изображение Midjourney. Прогноз погоды
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Погода
Этой ночью температура воздуха опустится до двух-трёх градусов мороза, ожидается дождь. Завтра и в течение недели белгородцев ждёт сильный ветер до 12 м/с. Причём безветренных дней за неделю в Белгороде будет только. Зато без осадков.

Сегодня Белгород продолжили заливать дожди. А ранее синоптики заявили, что скоро Белгородскую область накроет и циклон «Каэтано» с выпадением большого количества снега. Предполагалось, что он придёт уже сегодня. Чего ждать завтра?

Согласно данным гидрометцентра России, завтра похолодает — днём температура воздуха поднимется максимум до одного градуса тепла. В ночь с сегодня на воскресенье температура понизится до двух градусов мороза. Это минимально возможный показатель.

А вот вероятность осадков составляет 95%. Вероятно, белгородцам придётся провести ночь с дождём. В воскресенье, по прогнозу, осадков не предвидится. Но будет облачно. Также ветер составит почти 12 м/с. Причём в течение всей будущей недели порывы ветра будут составлять то 2 м/с, 12 м/с. По шкале Бофорта — это 6 баллов из 12. С понедельника по следующее воскресенье безветренных дней стоит ожидать только два. Зато без дождя.

В ночь с 24 ноября на 25 ноября температура опуститься до трёх градусов мороза. Минусовая температура сохраниться и в понедельник.

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