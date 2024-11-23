Если не затопит, то сдует? Дожди для белгородцев сменятся шестибалльными ветрами

Posted 23 ноября, 17:49
Published 23 ноября, 17:49
Modified 23 ноября, 18:07
Updated 23 ноября, 18:07
Сегодня Белгород продолжили заливать дожди. А ранее синоптики заявили, что скоро Белгородскую область накроет и циклон «Каэтано» с выпадением большого количества снега. Предполагалось, что он придёт уже сегодня. Чего ждать завтра?
Согласно данным гидрометцентра России, завтра похолодает — днём температура воздуха поднимется максимум до одного градуса тепла. В ночь с сегодня на воскресенье температура понизится до двух градусов мороза. Это минимально возможный показатель.
А вот вероятность осадков составляет 95%. Вероятно, белгородцам придётся провести ночь с дождём. В воскресенье, по прогнозу, осадков не предвидится. Но будет облачно. Также ветер составит почти 12 м/с. Причём в течение всей будущей недели порывы ветра будут составлять то 2 м/с, 12 м/с. По шкале Бофорта — это 6 баллов из 12. С понедельника по следующее воскресенье безветренных дней стоит ожидать только два. Зато без дождя.
В ночь с 24 ноября на 25 ноября температура опуститься до трёх градусов мороза. Минусовая температура сохраниться и в понедельник.