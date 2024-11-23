Дмитрий Песков: международная обстановка усложняется, но мобилизация не требуется

Posted 23 ноября, 14:30
Published 23 ноября, 14:30
Modified 23 ноября, 14:30
Updated 23 ноября, 14:30
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что несмотря на усложнившуюся международную обстановку, не будет и пока что её организация не планируется.
«Предусмотрены существенные программы оплаты этих контрактов, это очень серьезные деньги, и этих людей очень много — сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Сначала проходят курсы обучения, их готовят тщательно. Поэтому какой-либо потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет», — сообщил Песков.
Ранее Владимир Путин вечером 21 ноября провёл обращение к гражданам РФ в прямом эфире. Он сообщил, что американское и британское оружие большой дальности всё же применили для удара по России. Ответом России стало применение новейших российских ракетных систем средней дальности под названием «Орешник» для удара по оборонно-промышленному комплексу Украины.