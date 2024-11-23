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Posted 23 ноября, 14:30

Published 23 ноября, 14:30

Modified 23 ноября, 14:30

Updated 23 ноября, 14:30

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков: международная обстановка усложняется, но мобилизация не требуется

23 ноября 2024, 14:30
Фото: 1MI. Дмитрий Песков

Дмитрий Песков заявил, что проведение мобилизации в России не будет

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Новости Белгорода
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что несмотря на усложнение международной обстановки, пока нет планов для организации мобилизации, так как имеются программы оплаты контрактов и подготовка сотен людей к военным операциям.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что несмотря на усложнившуюся международную обстановку, не будет и пока что её организация не планируется.

«Предусмотрены существенные программы оплаты этих контрактов, это очень серьезные деньги, и этих людей очень много — сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Сначала проходят курсы обучения, их готовят тщательно. Поэтому какой-либо потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет», — сообщил Песков.

Ранее Владимир Путин вечером 21 ноября провёл обращение к гражданам РФ в прямом эфире. Он сообщил, что американское и британское оружие большой дальности всё же применили для удара по России. Ответом России стало применение новейших российских ракетных систем средней дальности под названием «Орешник» для удара по оборонно-промышленному комплексу Украины.

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