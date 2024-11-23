Дмитрий Песков: международная обстановка усложняется, но мобилизация не требуется

Ранее Владимир Путин вечером 21 ноября провёл обращение к гражданам РФ в прямом эфире. Он сообщил, что американское и британское оружие большой дальности всё же применили для удара по России. Ответом России стало применение новейших российских ракетных систем средней дальности под названием «Орешник» для удара по оборонно-промышленному комплексу Украины.