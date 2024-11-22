Ваня снова в моде: как белгородцам назвать ребёнка в 2025 году

Имя Виктория имеет латинские корни и переводится как «победа». Оно связано с римской богиней победы Викторией, что придаёт ему особое величие и символизм. В современной культуре Виктория ассоциируется с целеустремлённостью, внутренней силой и стремлением к успеху. Девочки с этим именем часто отличаются лидерскими качествами и яркой харизмой.