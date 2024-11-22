Ваня снова в моде: как белгородцам назвать ребёнка в 2025 году

Posted 22 ноября, 09:39
Published 22 ноября, 09:39
Modified 22 ноября, 09:39
Updated 22 ноября, 09:39
В столице самыми востребованными оказались София, Анна, Мария, Ева и Василиса для девочек, а для мальчиков — Михаил, Александр, Лев, Максим и Марк.
В Белгороде родители также предпочитают традиционные и благозвучные имена, хотя список немного отличается. В этом году самыми популярными именами девочек стали София, Мария, Варвара, Виктория и Анна. Среди мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артём, Иван и Дмитрий.
Имя Виктория имеет латинские корни и переводится как «победа». Оно связано с римской богиней победы Викторией, что придаёт ему особое величие и символизм. В современной культуре Виктория ассоциируется с целеустремлённостью, внутренней силой и стремлением к успеху. Девочки с этим именем часто отличаются лидерскими качествами и яркой харизмой.
Имя Варвара происходит от древнегреческого слова βάρβαρος (варварос), что означает «иностранка» или «чужестранка». В христианской традиции оно стало популярным благодаря Святой Варваре, покровительнице ремесленников. Варвары нередко ассоциируются с загадочностью, природной мудростью и силой духа. Это имя привлекает своей необычностью и глубокой исторической значимостью.
Имя Артём имеет древнегреческие корни и связано с именем богини Артемиды, покровительницы охоты, природы и животных. Оно означает «невредимый» или «здоровый». Артёмы обычно воспринимаются как доброжелательные, энергичные и надёжные личности, которые ценят искренность и дружбу.
Иван — одно из самых древних славянских имён, которое имеет древнееврейские корни и происходит от имени Йоханан, что означает «Бог милостив». Это имя стало символом русской традиции и простоты, сохранив свою популярность на протяжении веков. Иваны обычно ассоциируются с трудолюбием, добротой и практичностью.
Имя Дмитрий имеет греческое происхождение, связанное с богиней плодородия Деметрой (Δημήτηρ, Деметра). Оно переводится как «посвящённый Деметре». Дмитрии часто воспринимаются как ответственные, активные и сильные духом люди. Это имя подчёркивает связь с природой, изобилием и трудолюбием.