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Posted 22 ноября, 09:39

Published 22 ноября, 09:39

Modified 22 ноября, 09:39

Updated 22 ноября, 09:39

Ваня снова в моде: как белгородцам назвать ребёнка в 2025 году

Ваня снова в моде: как белгородцам назвать ребёнка в 2025 году

22 ноября 2024, 09:39
Фото: 1MI.
Информационно-аналитический портал ЗАГС разместил информацию о наиболее популярных женских и мужских именах новорождённых в этом году. Выбор московских и белгородских родителей схож.

В столице самыми востребованными оказались София, Анна, Мария, Ева и Василиса для девочек, а для мальчиков — Михаил, Александр, Лев, Максим и Марк.

В Белгороде родители также предпочитают традиционные и благозвучные имена, хотя список немного отличается. В этом году самыми популярными именами девочек стали София, Мария, Варвара, Виктория и Анна. Среди мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артём, Иван и Дмитрий.

Виктория

Имя Виктория имеет латинские корни и переводится как «победа». Оно связано с римской богиней победы Викторией, что придаёт ему особое величие и символизм. В современной культуре Виктория ассоциируется с целеустремлённостью, внутренней силой и стремлением к успеху. Девочки с этим именем часто отличаются лидерскими качествами и яркой харизмой.

Варвара

Имя Варвара происходит от древнегреческого слова βάρβαρος (варварос), что означает «иностранка» или «чужестранка». В христианской традиции оно стало популярным благодаря Святой Варваре, покровительнице ремесленников. Варвары нередко ассоциируются с загадочностью, природной мудростью и силой духа. Это имя привлекает своей необычностью и глубокой исторической значимостью.

Фото: 1MI

Артём

Имя Артём имеет древнегреческие корни и связано с именем богини Артемиды, покровительницы охоты, природы и животных. Оно означает «невредимый» или «здоровый». Артёмы обычно воспринимаются как доброжелательные, энергичные и надёжные личности, которые ценят искренность и дружбу.

Иван

Иван — одно из самых древних славянских имён, которое имеет древнееврейские корни и происходит от имени Йоханан, что означает «Бог милостив». Это имя стало символом русской традиции и простоты, сохранив свою популярность на протяжении веков. Иваны обычно ассоциируются с трудолюбием, добротой и практичностью.

Дмитрий

Имя Дмитрий имеет греческое происхождение, связанное с богиней плодородия Деметрой (Δημήτηρ, Деметра). Оно переводится как «посвящённый Деметре». Дмитрии часто воспринимаются как ответственные, активные и сильные духом люди. Это имя подчёркивает связь с природой, изобилием и трудолюбием.

Фото: 1MI
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