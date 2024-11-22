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Posted 22 ноября, 10:17

Published 22 ноября, 10:17

Modified 22 ноября, 10:19

Updated 22 ноября, 10:19

В Старом Осколе реализуется профориентационный проект «Билет в будущее»

В Старом Осколе реализуется профориентационный проект «Билет в будущее»

22 ноября 2024, 10:17
Фото: Белгородский свинокомплекс «Сибагро».
Сюжет
Школьники
В Белгородской области продолжается реализация проекта «Билет в будущее», который помогает школьникам разобраться в мире профессий и сделать осознанный выбор будущей карьеры.

В школах Старооскольского округа проект «Билет в будущее» курирует «Центр опережающей профессиональной подготовки». Благодаря знакомству с компаниями из различных сфер, ученики 8-11 классов могут не только узнать секреты мастерства, но и примерить на себя роль разных профессий — технолога, ветеринара, водителя сельхозтехники, программиста, инженера и других.

Активное участие в проекте принимает Белгородский свинокомплекс «Сибагро». Еженедельно специалисты HR-службы посещают школы округа, где знакомят ребят с миром сельского хозяйства и аграрных технологий.

Фото: Белгородский свинокомплекс «Сибагро»

Они рассказывают о компании и востребованных специальностях, условиях поддержки молодых специалистов, уровне заработной платы и получении образования за счет компании. В конце встречи проводят увлекательную викторину с фирменными призами.

Во всех школах ученики задают множество вопросов и проявляют активный интерес к аграрной промышленности.

— Проект «Билет в будущее» дает нам новые знания о профессиях. Нам рассказывают, как понять себя и определиться со своими интересами. Мы можем больше узнать о нужных сегодня специалистах и наметить для себя карьерный путь, — поделился впечатлениями ученик 11 класса Озёрской школы Михаил Трунов.

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