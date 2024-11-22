В Старом Осколе реализуется профориентационный проект «Билет в будущее»

Posted 22 ноября, 10:17
Published 22 ноября, 10:17
Modified 22 ноября, 10:19
Updated 22 ноября, 10:19
В школах Старооскольского округа проект «Билет в будущее» курирует «Центр опережающей профессиональной подготовки». Благодаря знакомству с компаниями из различных сфер, ученики 8-11 классов могут не только узнать секреты мастерства, но и примерить на себя роль разных профессий — технолога, ветеринара, водителя сельхозтехники, программиста, инженера и других.
Активное участие в проекте принимает Белгородский свинокомплекс «Сибагро». Еженедельно специалисты HR-службы посещают школы округа, где знакомят ребят с миром сельского хозяйства и аграрных технологий.
Они рассказывают о компании и востребованных специальностях, условиях поддержки молодых специалистов, уровне заработной платы и получении образования за счет компании. В конце встречи проводят увлекательную викторину с фирменными призами.
Во всех школах ученики задают множество вопросов и проявляют активный интерес к аграрной промышленности.
— Проект «Билет в будущее» дает нам новые знания о профессиях. Нам рассказывают, как понять себя и определиться со своими интересами. Мы можем больше узнать о нужных сегодня специалистах и наметить для себя карьерный путь, — поделился впечатлениями ученик 11 класса Озёрской школы Михаил Трунов.