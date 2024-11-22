В Старом Осколе реализуется профориентационный проект «Билет в будущее»

— Проект «Билет в будущее» дает нам новые знания о профессиях. Нам рассказывают, как понять себя и определиться со своими интересами. Мы можем больше узнать о нужных сегодня специалистах и наметить для себя карьерный путь, — поделился впечатлениями ученик 11 класса Озёрской школы Михаил Трунов.