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Posted 22 ноября, 12:43

Published 22 ноября, 12:43

Modified 22 ноября, 14:45

Updated 22 ноября, 14:45

В преддверии «чёрной пятницы» мошенники усиливают активность

В преддверии «чёрной пятницы» мошенники усиливают активность

22 ноября 2024, 12:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Мошенничество
Аналитики ВТБ предупреждают о росте мошеннических схем на 30% в преддверии распродаж и «чёрной пятницы» в конце ноября. Покупателям важно быть особенно осторожными с фейковыми сайтами, подложными рекламными ссылками и объявлениями о больших скидках.

Злоумышленники используют разнообразные методы мошенничества, особенно в соцсетях и мессенджерах:

  • создают поддельные сайты, которые выглядят как известные магазины, и предлагают товары по существенно сниженным ценам. Их основная цель — получить сведения банковских карт или оплату за товары, которых не существует.
  • рассылают фиктивные рекламные предложения и ссылки на предзаказ товаров со скидкой для получения доступа к банковским картам и счетам. После оплаты такие товары либо не доставляют, либо они оказываются фальсификатом.
  • размещают объявления о больших скидках в мессенджерах, даже в закрытых чатах. Переходя по ссылке, пользователи могут скачать вредоносный файл, замаскированный под приложение, чтобы получить промокоды или скидки. После установки злоумышленники получают доступ к паролям, одноразовым кодам и другой конфиденциальной информации, а также могут управлять банковскими счетами без ведома жертвы.

Как отметил старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, множество покупателей ищут хорошие предложения во время крупных распродаж, и мошенники всегда на чеку. В последние годы всё больше россиян предпочитают делать покупки онлайн, что делает их уязвимыми перед хакерами. Важно самостоятельно оценивать предложения и сохранять самообладание при просмотре. Если что-то вызывает сомнения, лучше потратить дополнительные минуты на проверку, чем рисковать своими деньгами и нервами.

Согласно словам Чугунова, простые меры безопасности помогут избежать финансовых мошенничеств. Это:

  • не доверять неизвестным;
  • вчитываться в СМС от банка;
  • не устанавливать на персональные устройства неизвестные программы.

«Запомните главное правило: пользоваться только официальными сайтами и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они приходят от знакомых в мессенджерах. Если вы уже предоставили свои данные, немедленно свяжитесь с банком, чтобы заблокировать карты и счета. Банк также следит за подозрительными операциями клиентов и пресекает деятельность подозрительных ресурсов как можно скорее», — добавил Никита Чугунов.

Аналитика ВТБ: выдачи автокредитов в России сократились на треть
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мошенничество#Соцсети#ВТБ#Белгород#Банковские карты#Чёрная пятница#Онлайн-покупки#Мессенджеры#Безопасность в интернете
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