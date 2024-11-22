В преддверии «чёрной пятницы» мошенники усиливают активность

Posted 22 ноября, 12:43
Published 22 ноября, 12:43
Modified 22 ноября, 14:45
Updated 22 ноября, 14:45
Злоумышленники используют разнообразные методы мошенничества, особенно в соцсетях и мессенджерах:
Как отметил старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, множество покупателей ищут хорошие предложения во время крупных распродаж, и мошенники всегда на чеку. В последние годы всё больше россиян предпочитают делать покупки онлайн, что делает их уязвимыми перед хакерами. Важно самостоятельно оценивать предложения и сохранять самообладание при просмотре. Если что-то вызывает сомнения, лучше потратить дополнительные минуты на проверку, чем рисковать своими деньгами и нервами.
Согласно словам Чугунова, простые меры безопасности помогут избежать финансовых мошенничеств. Это:
«Запомните главное правило: пользоваться только официальными сайтами и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они приходят от знакомых в мессенджерах. Если вы уже предоставили свои данные, немедленно свяжитесь с банком, чтобы заблокировать карты и счета. Банк также следит за подозрительными операциями клиентов и пресекает деятельность подозрительных ресурсов как можно скорее», — добавил Никита Чугунов.