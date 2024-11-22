В преддверии «чёрной пятницы» мошенники усиливают активность

«Запомните главное правило: пользоваться только официальными сайтами и не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они приходят от знакомых в мессенджерах. Если вы уже предоставили свои данные, немедленно свяжитесь с банком, чтобы заблокировать карты и счета. Банк также следит за подозрительными операциями клиентов и пресекает деятельность подозрительных ресурсов как можно скорее», — добавил Никита Чугунов.