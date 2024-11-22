В двух белгородских сёлах ввели карантин из-за опасного заболевания у животных

Posted 22 ноября, 13:20
Published 22 ноября, 13:20
Modified 22 ноября, 13:20
Updated 22 ноября, 13:20
Два случая заболевания бешенством среди крупного рогатого скота обнаружили в Белгородской области — 14 и 21 ноября в сёлах Саловка Вейделевского района и Мальцевка Корочанского района соответственно.
У животных взяли пробы головного мозга, исследовали их в Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» и нашли антитела вируса бешенства.
Бешенство — смертельное для человека и животного инфекционное заболевание. Заразиться им можно в том числе через укус больного домашнего скота. Последствия будут очень печальными, если не успеть сделать специальную вакцину.
В указанных населённых пунктах были ввели карантин и сейчас проводят мероприятия для ликвидации очага заболевания.