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Posted 22 ноября, 13:20

Published 22 ноября, 13:20

Modified 22 ноября, 13:20

Updated 22 ноября, 13:20

Коровы заразились бешенством в Белгородской области

В двух белгородских сёлах ввели карантин из-за опасного заболевания у животных

22 ноября 2024, 13:20
Фото: 1MI. Коровы заразились бешенством в Белгородской области

Два случая бешенства коров обнаружили за неделю в Белгородской области

Сюжет
Карантин
В Белгородской области зафиксированы новые случаи заболевания бешенством крупного рогатого скота. Два очага заболевания обнаружены на этой неделе. В региональном Россельхознадзоре рассказали подробности.

Два случая заболевания бешенством среди крупного рогатого скота обнаружили в Белгородской области — 14 и 21 ноября в сёлах Саловка Вейделевского района и Мальцевка Корочанского района соответственно.

У животных взяли пробы головного мозга, исследовали их в Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» и нашли антитела вируса бешенства.

Бешенство — смертельное для человека и животного инфекционное заболевание. Заразиться им можно в том числе через укус больного домашнего скота. Последствия будут очень печальными, если не успеть сделать специальную вакцину.

В указанных населённых пунктах были ввели карантин и сейчас проводят мероприятия для ликвидации очага заболевания.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Вейделевский район#Корочанский район#Карантин#Бешенство#Новости Белгорода#Крупный рогатый скот#Корова#Белгород
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