В Белгородской области зафиксировали 21 случай заболевания Коксаки за 2024 год

Новости о том, что РПН взял на контроль ситуацию с заболеваемостью вирусом Коксаки в различных регионах страны, заставили поволноваться многих. К тому же, как оказалось, в итоге некоторые указанные области опровергли возникновение заболиваемых данным вирусом, поэтому общая картина пока что плохо сформирована. Также в списке девяти муниципальных образований РФ, где выявили случаи заболевания Коксаки, тогда оказался сосед Белгородской области — Брянская область. Возник вопрос о том, а не добрался ли вирус до нашего региона? Подогревало ситуацию и то, что распространилась информация — якобы в Ракитянском районе Коксаки заболел ребёнок.