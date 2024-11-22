В Белгородской области зафиксировали 21 случай заболевания Коксаки за 2024 год

Posted 22 ноября, 05:57
Published 22 ноября, 05:57
Modified 22 ноября, 05:59
Updated 22 ноября, 05:59
Новости о том, что РПН взял на контроль ситуацию с заболеваемостью вирусом Коксаки в различных регионах страны, заставили поволноваться многих. К тому же, как оказалось, в итоге некоторые указанные области опровергли возникновение заболиваемых данным вирусом, поэтому общая картина пока что плохо сформирована. Также в списке девяти муниципальных образований РФ, где выявили случаи заболевания Коксаки, тогда оказался сосед Белгородской области — Брянская область. Возник вопрос о том, а не добрался ли вирус до нашего региона? Подогревало ситуацию и то, что распространилась информация — якобы в Ракитянском районе Коксаки заболел ребёнок.
Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в региональное управление Роспотребнадзора и правительство Белгородской области, чтобы узнать, правдива ли эта информация.
РПН прислал ответ. В нём они объяснили, что на данный момент никаких обращений от жителей области по поводу возникновения очагов заболевания Коксаки нет. Информация от белгородцев о заболевании данным энтеровирусом по горячей линии тоже не поступала.
Журналистам Бел.Ру ответили, что в текущем году случаев заболевания энтеровирусной инфекцией, в том числе вызванных вирусом Коксаки, конкретно в Ракитянском районе на данный момент не регистрировалось.
Что касается заболеваний в предыдущие годы и за период 2024 года, то ответ дали следующий:
«На территории Белгородской области, как в целом по Российской Федерации, ежегодно регистрируются случаи заболевания ЭВИ среди взрослых и детей, в том числе вызванные вирусом Коксаки. На территории области регистрируются единичные случаи заболевания».
Так, в 2022 году вирусом переболели семь белгородцев, в 2023 году — 24 человека, за прошедший период 2024 года — 21.
Когда последние случаи регистрировались, в правительстве ответить не смогли. Что касается профилактики, симптомов и алгоритма действий при их обнаружении информация полностью повторяет содержание ответа управления Роспотребнадзора по Белгородской области.
Ранее с редакцией Бел.ру связался мужчина, проживающий в Старом Осколе. Он первым заявил, что случай заболевания Коксаки был и как раз в его семье. Однако в 2022 году. Далее он поделился, как протекала болезнь и какие последствия она понесла.