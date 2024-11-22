В Белгороде второй день устраняют последствия шторма

Posted 22 ноября, 09:01
Published 22 ноября, 09:01
Modified 22 ноября, 09:01
Updated 22 ноября, 09:01
Утром в пятницу, 22 ноября, сотрудники коммунальных служб продолжили устранять последствия сильного ветра. Он обрушился на Белгородскую область в четверг. В разных районах региона фиксировали разрушения, а в Ракитянском погибла женщина.
Убрали большую часть последствий коммунальщики ещё вчера. Сегодня специалисты отрабатывают пять адресов. В основном речь идёт о поваленных или повреждённых деревьях, как, например, на улицах Кутузова, Почтовой, Харьковской, Рабочей и Дальней Тихой.
В городе также произошло незначительное повреждение кровель двух многоэтажных домов. Восстановят их в течение дня.
Напомним, что работы много сегодня ещё и у энергетиков. Им приходится оперативно восстанавливать электроснабжение на повреждённых сетях.