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Posted 22 ноября, 09:01

Published 22 ноября, 09:01

Modified 22 ноября, 09:01

Updated 22 ноября, 09:01

В Белгороде устраняют последствия непогоды

В Белгороде второй день устраняют последствия шторма

22 ноября 2024, 09:01
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. В Белгороде устраняют последствия непогоды
Сюжет
Погода
Сильный ветер и ливень доставили проблем белгородцам 21 ноября. Разбираться с последствиями непогоды приходится второй день. Коммунальщики почти закончили убирать улицы Белгорода, сообщил мэр Валентин Демидов.

Утром в пятницу, 22 ноября, сотрудники коммунальных служб продолжили устранять последствия сильного ветра. Он обрушился на Белгородскую область в четверг. В разных районах региона фиксировали разрушения, а в Ракитянском погибла женщина.

Убрали большую часть последствий коммунальщики ещё вчера. Сегодня специалисты отрабатывают пять адресов. В основном речь идёт о поваленных или повреждённых деревьях, как, например, на улицах Кутузова, Почтовой, Харьковской, Рабочей и Дальней Тихой.

В городе также произошло незначительное повреждение кровель двух многоэтажных домов. Восстановят их в течение дня.

Напомним, что работы много сегодня ещё и у энергетиков. Им приходится оперативно восстанавливать электроснабжение на повреждённых сетях.

Женщина погибла из-за разбушевавшегося шторма в Белгородской области
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