В Белгороде второй день устраняют последствия шторма

Убрали большую часть последствий коммунальщики ещё вчера. Сегодня специалисты отрабатывают пять адресов. В основном речь идёт о поваленных или повреждённых деревьях, как, например, на улицах Кутузова, Почтовой, Харьковской, Рабочей и Дальней Тихой.