В Белгороде перед Днём матери раскрыли необычные имена новорождённых детей

Posted 22 ноября, 15:07
Published 22 ноября, 15:07
Modified 22 ноября, 15:07
Updated 22 ноября, 15:07
Накануне Дня матери из роддома в Белгороде выписали трёх молодых мам и их малышей. Новорождённых назвали красивыми именами: Тимофеем, Аделиной и Евой.
Всего с начала года в Белгороде родилось 2285 детей — 1176 мальчиков и 1109 девочек. Самыми популярными именами среди них оказались Мария и Михаил. В лидерах также София, Анна, Александр и Матвей.
Но есть и редкие имена: Ясна, Юлианна, Эльмира, Филимон, Феофания, Устинья, Рая, Орнелла, Матрона, Луна, Мадона, Леонард и Зинаида.