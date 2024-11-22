В Белгороде перед Днём матери раскрыли необычные имена новорождённых детей

В Белгороде с начала года родилось более 2 тысяч детей

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За 11 месяцев в Белгороде родились более 2 тысяч малышей. Их называли как популярными в этом году именами, так и довольно редкими. Подробности сообщили в пресс-службе городской администрации.