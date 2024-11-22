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Posted 22 ноября, 15:07

Published 22 ноября, 15:07

Modified 22 ноября, 15:07

Updated 22 ноября, 15:07

В Белгороде с начала года родилось более 2 тысяч детей

В Белгороде перед Днём матери раскрыли необычные имена новорождённых детей

22 ноября 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде с начала года родилось более 2 тысяч детей

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Новости Белгорода
За 11 месяцев в Белгороде родились более 2 тысяч малышей. Их называли как популярными в этом году именами, так и довольно редкими. Подробности сообщили в пресс-службе городской администрации.

Накануне Дня матери из роддома в Белгороде выписали трёх молодых мам и их малышей. Новорождённых назвали красивыми именами: Тимофеем, Аделиной и Евой.

Всего с начала года в Белгороде родилось 2285 детей — 1176 мальчиков и 1109 девочек. Самыми популярными именами среди них оказались Мария и Михаил. В лидерах также София, Анна, Александр и Матвей.

Но есть и редкие имена: Ясна, Юлианна, Эльмира, Филимон, Феофания, Устинья, Рая, Орнелла, Матрона, Луна, Мадона, Леонард и Зинаида.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#День матери#Новости Белгорода#Имена#Белгород#Редкие имена
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