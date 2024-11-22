У космонавтов тоже есть семьи: как называют детей, рождённых на Байконуре?

С 1994 года Байконур остаётся в аренде у России по договору между Россией и Казахстаном. На Байконуре продолжают проводиться запуски российских ракет, в том числе для международных космических миссий. Несмотря на то, что космодром находится на территории Казахстана, Байконур тесно связан с российскими космическими программами и является важнейшим объектом для России.