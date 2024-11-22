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Posted 22 ноября, 12:08

Published 22 ноября, 12:08

Modified 22 ноября, 12:08

Updated 22 ноября, 12:08

У космонавтов тоже есть семьи: как называют детей, рождённых на Байконуре?

У космонавтов тоже есть семьи: как называют детей, рождённых на Байконуре?

22 ноября 2024, 12:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Выбор имён на Байконуре отражает уникальный культурный микс региона, объединяющий русские, казахские и международные традиции. Данные по самым распостранённым именам на космодроме предоставил информационно-аналитичесакий портал ЗАГС.

Что такое Байконур?

Байконур — это космодром, расположенный в Казахстане рядом с одноимённым городом, но арендованный Россией. Он имеет огромное значение для российской космонавтики и мировой аэрокосмической отрасли. Байконур — первый и крупнейший космодром, с которого были запущены первые космические ракеты и осуществлены многие исторические миссии, включая запуск первого человека в космос, Юрия Гагарина, в 1961 году.

С 1994 года Байконур остаётся в аренде у России по договору между Россией и Казахстаном. На Байконуре продолжают проводиться запуски российских ракет, в том числе для международных космических миссий. Несмотря на то, что космодром находится на территории Казахстана, Байконур тесно связан с российскими космическими программами и является важнейшим объектом для России.

БайконурБайконур
Байконур. Фото: World Unexplored

Имена девочек

Самыми популярными женскими именами стали:

  • Ева — 3 ребёнка.
  • Эмилия — 3 малыша.
  • Мария — 3 младенца.
  • Ирина — 2 девочки.
  • Томирис — 2 новорождённые.

Имена мальчиков

Среди новорождённых мальчиков лидируют:

  • Максим — 4 новорождённых.
  • Амир — 3 ребёнка.
  • Андрей — 2 младенца.
  • Тимофей — 2 малыша.
  • Михаил — 2 мальчика.

Томирис

Имя Томирис имеет древнеиранские корни и связано с легендарной царицей массагетов Томирис, которая прославилась своей мудростью и храбростью. В переводе оно может означать «железная» или «могучая». Это имя ассоциируется с силой духа, лидерскими качествами и независимостью. Оно распостранено в странах Средней Азии (Таджикистане, Казахстане, Турции).

Эмилия

Имя Эмилия имеет латинское происхождение и связано с древнеримским родом Aemilius, что означает «старательная», «ревностная». Эмилия символизирует трудолюбие, изящество и утончённость. Обладательницы этого имени нередко отличаются спокойным характером, искренностью и стремлением к гармонии. Имя Эмилия является популярным во многих странах мира, в том числе в Европе, США, Латинской Америке и России.

Ирина

Имя Ирина пришло из древнегреческого языка и связано с богиней Эйрене, покровительницей мира. Оно переводится как «мир», «спокойствие». Ирину часто описывают как добрую, уравновешенную и мудрую. Это имя имеет глубокие корни в русской и европейской культуре, оставаясь популярным на протяжении веков.

Ева

Ева — это имя еврейского происхождения, в переводе означающее «жизнь» или «дающая жизнь». В библейской традиции Ева — первая женщина, созданная Богом, мать всего человечества. Она является символом начала жизни и творческой силы, которая дарует жизнь и мудрость.

Мария

Мария имеет еврейское происхождение и является вариантом имени Мариам. В христианской традиции имя Мария стало особенно известно благодаря Пресвятой Богородице, матери Иисуса Христа. Имя Мария является символом материнства, любви и заботы, а также несет в себе идею жертвенности и веры. Для многих носителей имени Мария оно становится источником внутренней силы, символом верности и стойкости в любых обстоятельствах.

Фото: 1MI

Амир

Имя Амир имеет арабское происхождение и означает «принц», «владыка» или «правитель». Оно символизирует благородство, ответственность и лидерские качества. В странах с мусульманской культурой Амир ассоциируется с мудростью и справедливостью. На Байконуре имя Амир подчёркивает связь с тюркскими и исламскими традициями региона.

Тимофей

Имя Тимофей имеет греческие корни и происходит от слов τιμή (тиме, «честь») и θεός (теос, «бог»), что означает «чтущий Бога». Это имя связано с духовностью, преданностью и стремлением к высоким идеалам. Тимофеи часто отличаются добротой, мудростью и вниманием к другим.

Андрей

Имя Андрей также имеет греческое происхождение, от слова ἀνδρεία (андрея), что означает «мужественность», «храбрость». Оно стало популярным благодаря святому апостолу Андрею Первозванному. Андреи обычно воспринимаются как сильные, уверенные в себе и надёжные люди, которые умеют находить баланс между эмоциональностью и рассудительностью.

Максим

Максим — это имя латинского происхождения, происходящее от слова maximus, что означает «величайший» или «самый великий». Оно символизирует силу, лидерство и амбиции. Это имя часто ассоциируется с человеком, который обладает сильным характером и стремится к большим достижениям.

Михаил

Михаил имеет еврейские корни. Имя происходит от фразы «Кто как Бог?» или «Подобен Богу». Символизирует защитника, силу духа и храбрость. Люди с этим именем часто отличаются высоким моральным стандартом, стремлением к справедливости и защите слабых.

Фото: 1MI
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