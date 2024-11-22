Роют как кроты: где в Белгородской области воруют песок и чернозём

Posted 22 ноября, 08:27
Published 22 ноября, 08:27
Modified 22 ноября, 08:29
Updated 22 ноября, 08:29
По информации регионального экоохотнадзора, в прошлом году, к примеру, в Прохоровском районе как минимум дважды занимались незаконной добычей чернозёма. В районе села Малые Маячки плодородный слой почвы перемещали при помощи экскаватора и грузовика, а в селе Малояблоново применяли КамАЗ и погрузчик.
А в Ракитянском районе за незаконную добычу чернозёма задержали четверых жителей. Они использовали экскаватор и три грузовых автомобиля.
Журналисты Бел.Ру выяснили, в каких районах злоумышленники промышляли чаще всего. По официальным данным, в 2023 году всего зафиксировали 195 фактов незаконной добычи чернозёма. Рейтинг районов по числу нарушений выглядит так:
Что касается незаконной добычи песка, в 2023 году на территории региона зарегистрировали 165 случаев в следующий районах:
К ответственности привлекли 171 человека.
В текущем году в регионе зафиксировали 90 фактов незаконной добычи песка. К ответственности привлекли 95 человек. Больше всего нарушений было в Валуйском округе (30), Белгороде (14) и Шебекинский округе (11).
Кроме этого, в 2024 году было 134 фактов незаконной добычи чернозёма. К ответственности привлекли 141 человека. Лидерами по количеству нарушений стали Корочанский район (19), Яковлевский (17) и Губкинский округа (16).
В региональном правительстве отметили, что за незаконную добычу чернозёма предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, на юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.
А за незаконную добычу песка штраф для граждан составляет от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 80 тысяч до 1 млн рублей.