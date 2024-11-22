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Posted 22 ноября, 08:27

Published 22 ноября, 08:27

Modified 22 ноября, 08:29

Updated 22 ноября, 08:29

Белгородцы чаще всего воровали песок и землю под Корочей и Валуйками

Роют как кроты: где в Белгородской области воруют песок и чернозём

22 ноября 2024, 08:27
Фото: 1MI.

Белгородцы чаще всего воровали песок и землю под Корочей и Валуйками

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Эксклюзив
В прошлом году было много сообщений о незаконной добыче чернозёма в Белгородской области. Журналисты Бел.Ру выяснили, в каких районах злоумышленники промышляли чаще всего. Также мы узнали, сколько фактов незаконной добыче чернозёма и песка зафиксировали в этом году.

По информации регионального экоохотнадзора, в прошлом году, к примеру, в Прохоровском районе как минимум дважды занимались незаконной добычей чернозёма. В районе села Малые Маячки плодородный слой почвы перемещали при помощи экскаватора и грузовика, а в селе Малояблоново применяли КамАЗ и погрузчик.

А в Ракитянском районе за незаконную добычу чернозёма задержали четверых жителей. Они использовали экскаватор и три грузовых автомобиля.

Журналисты Бел.Ру выяснили, в каких районах злоумышленники промышляли чаще всего. По официальным данным, в 2023 году всего зафиксировали 195 фактов незаконной добычи чернозёма. Рейтинг районов по числу нарушений выглядит так:

  • Ракитянский район — 45;
  • Корочанский район — 20;
  • Старооскольский округ — 19;
  • Прохоровский район — 18;
  • Белгородский район — 12;
  • Алексеевский округ — 11;
  • Губкинский округ — 9;
  • Красногвардейский район — 9;
  • Ивнянский район — 8;
  • Валуйский округ — 7;
  • Яковлевский округ — 7;
  • Красненский район — 6;
  • Новооскольский округ — 6;
  • Шебекинский округ — 6;
  • Краснояружский район — 3;
  • Вейделевский район — 2;
  • Волоконовский район — 2;
  • Чернянский район — 2;
  • Грайворонский округ — 1;
  • Ровеньский район — 1.

Что касается незаконной добычи песка, в 2023 году на территории региона зарегистрировали 165 случаев в следующий районах:

  • Алексеевский округ — 5;
  • Белгородский район — 1;
  • Борисовский район — 1;
  • Валуйский округ — 30;
  • Вейделевский район — 6;
  • Волоконовский район — 1;
  • Белгород — 11;
  • Корочанский район — 12;
  • Красногвардейский район — 2;
  • Краснояружский район — 16;
  • Новооскольский округ — 13;
  • Прохоровский район — 1;
  • Ракитянский район — 14;
  • Ровеньский район — 15;
  • Старооскольский округ — 3;
  • Чернянский район — 2;
  • Шебекинский округ — 30;
  • Яковлевский округ — 2.

К ответственности привлекли 171 человека.

В текущем году в регионе зафиксировали 90 фактов незаконной добычи песка. К ответственности привлекли 95 человек. Больше всего нарушений было в Валуйском округе (30), Белгороде (14) и Шебекинский округе (11).

Кроме этого, в 2024 году было 134 фактов незаконной добычи чернозёма. К ответственности привлекли 141 человека. Лидерами по количеству нарушений стали Корочанский район (19), Яковлевский (17) и Губкинский округа (16).

В региональном правительстве отметили, что за незаконную добычу чернозёма предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, на юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

А за незаконную добычу песка штраф для граждан составляет от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 80 тысяч до 1 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Песок#Эксклюзив#Белгород#Чернозём#Незаконная добыча
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