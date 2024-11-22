Роют как кроты: где в Белгородской области воруют песок и чернозём

Белгородцы чаще всего воровали песок и землю под Корочей и Валуйками

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В прошлом году было много сообщений о незаконной добыче чернозёма в Белгородской области. Журналисты Бел.Ру выяснили, в каких районах злоумышленники промышляли чаще всего. Также мы узнали, сколько фактов незаконной добыче чернозёма и песка зафиксировали в этом году.

По информации регионального экоохотнадзора, в прошлом году, к примеру, в Прохоровском районе как минимум дважды занимались незаконной добычей чернозёма. В районе села Малые Маячки плодородный слой почвы перемещали при помощи экскаватора и грузовика, а в селе Малояблоново применяли КамАЗ и погрузчик. А в Ракитянском районе за незаконную добычу чернозёма задержали четверых жителей. Они использовали экскаватор и три грузовых автомобиля. Журналисты Бел.Ру выяснили, в каких районах злоумышленники промышляли чаще всего. По официальным данным, в 2023 году всего зафиксировали 195 фактов незаконной добычи чернозёма. Рейтинг районов по числу нарушений выглядит так: Ракитянский район — 45;

Корочанский район — 20;

Старооскольский округ — 19;

Прохоровский район — 18;

Белгородский район — 12;

Алексеевский округ — 11;

Губкинский округ — 9;

Красногвардейский район — 9;

Ивнянский район — 8;

Валуйский округ — 7;

Яковлевский округ — 7;

Красненский район — 6;

Новооскольский округ — 6;

Шебекинский округ — 6;

Краснояружский район — 3;

Вейделевский район — 2;

Волоконовский район — 2;

Чернянский район — 2;

Грайворонский округ — 1;

Ровеньский район — 1. Что касается незаконной добычи песка, в 2023 году на территории региона зарегистрировали 165 случаев в следующий районах: Алексеевский округ — 5;

Белгородский район — 1;

Борисовский район — 1;

Валуйский округ — 30;

Вейделевский район — 6;

Волоконовский район — 1;

Белгород — 11;

Корочанский район — 12;

Красногвардейский район — 2;

Краснояружский район — 16;

Новооскольский округ — 13;

Прохоровский район — 1;

Ракитянский район — 14;

Ровеньский район — 15;

Старооскольский округ — 3;

Чернянский район — 2;

Шебекинский округ — 30;

Яковлевский округ — 2. К ответственности привлекли 171 человека. В текущем году в регионе зафиксировали 90 фактов незаконной добычи песка. К ответственности привлекли 95 человек. Больше всего нарушений было в Валуйском округе (30), Белгороде (14) и Шебекинский округе (11). Кроме этого, в 2024 году было 134 фактов незаконной добычи чернозёма. К ответственности привлекли 141 человека. Лидерами по количеству нарушений стали Корочанский район (19), Яковлевский (17) и Губкинский округа (16). В региональном правительстве отметили, что за незаконную добычу чернозёма предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей, на должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, на юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. А за незаконную добычу песка штраф для граждан составляет от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 80 тысяч до 1 млн рублей. В Белгородской области оказалась самая медленная инфляция в Черноземье Узнать подробнее Читайте также: Крупный дорожный картель выявили в двух регионах Черноземья В Черноземье пошли дожди: дойдёт ли атмосферный фронт до Белгородской области? Белгородская область обогнала по доходам населения соседей по Черноземью