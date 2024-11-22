Правда ли, что из-за неспокойной обстановки в Белгороде открыли все паркинги?

Posted 22 ноября, 07:05
Published 22 ноября, 07:05
Modified 22 ноября, 07:05
Updated 22 ноября, 07:05
Белгородка рассказала, что её супруг является собственником места в паркинге на Костюкова, 36г. Но это место регулярно занимают неизвестные, потому что в паркинге с лета открыты ворота на въезде.
«Я понимаю, что в городе непростая ситуация, но ворота зачем держать открытыми?» — интересуется белгородка.
Как справедливо предположил мэр Валентин Демидов, видимо, жительница подумала, что ворота в паркинге открыли, потому что там люди могут спрятать свои авто от обстрела. Такой вариант действительно ранее обсуждался властями, но открывать паркинги распоряжения не было.
«Причина в том, что, как меня проинформировали, ворота в паркинге вышли из строя, их открывали не специально. Чтобы отремонтировать ворота, приобрели дополнительные детали. Сейчас закупка уже прошла, в ближайшее время специалисты выполнят замену», — уточнил глава администрации.