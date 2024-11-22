Правда ли, что из-за неспокойной обстановки в Белгороде открыли все паркинги?

Мэр Белгорода рассказал, почему в городе открыт паркинг

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Весной белгородские власти обсуждали возможность открыть городские паркинги, чтобы преобразовать их в укрытия и дать людям возможность прятать там свои автомобили. И вот недавно белгородка пожаловалась, что теперь не может поставить машину на своё законное место — оно всегда занято. Что делать?