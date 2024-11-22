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Posted 22 ноября, 07:05

Published 22 ноября, 07:05

Modified 22 ноября, 07:05

Updated 22 ноября, 07:05

Крытые паркинги в Белгороде планировали использовать как укрытия

Правда ли, что из-за неспокойной обстановки в Белгороде открыли все паркинги?

22 ноября 2024, 07:05
Фото: 1MI. Крытые паркинги в Белгороде планировали использовать как укрытия

Мэр Белгорода рассказал, почему в городе открыт паркинг

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Новости Белгорода
Весной белгородские власти обсуждали возможность открыть городские паркинги, чтобы преобразовать их в укрытия и дать людям возможность прятать там свои автомобили. И вот недавно белгородка пожаловалась, что теперь не может поставить машину на своё законное место — оно всегда занято. Что делать?

Белгородка рассказала, что её супруг является собственником места в паркинге на Костюкова, 36г. Но это место регулярно занимают неизвестные, потому что в паркинге с лета открыты ворота на въезде.

«Я понимаю, что в городе непростая ситуация, но ворота зачем держать открытыми?» — интересуется белгородка.

Как справедливо предположил мэр Валентин Демидов, видимо, жительница подумала, что ворота в паркинге открыли, потому что там люди могут спрятать свои авто от обстрела. Такой вариант действительно ранее обсуждался властями, но открывать паркинги распоряжения не было.

«Причина в том, что, как меня проинформировали, ворота в паркинге вышли из строя, их открывали не специально. Чтобы отремонтировать ворота, приобрели дополнительные детали. Сейчас закупка уже прошла, в ближайшее время специалисты выполнят замену», — уточнил глава администрации.
Белгородцам могут разрешить ставить авто в крытых паркингах из-за угрозы обстрелов
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