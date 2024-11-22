После шторма на Белгород движется снежный циклон? Что говорят синоптики

Posted 22 ноября, 17:15
Published 22 ноября, 17:15
Modified 22 ноября, 17:15
Updated 22 ноября, 17:15
Стало известно, что на Московскую область надвигается циклон по названием «Каэтано». Настигнуть регион природное явление может уже в эти выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Далее циклон может отправиться в сторону Белгородской области. Первые заморозки появятся уже в субботу, 23 ноября, а выпавший снег может остаться лежать на земле вплоть до весны.
Однако, судя по прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, в субботу в регионе из осадков ожидается только дождь, а ночью возможен мокрый снег. При этом температура воздуха днём составит +10 °C.
Следующая неделя в Белгородской области может быть солнечной, но холодной — температура воздуха в дневное время опустится до -1 °C.
Добавим, что вчера, 21 ноября, в Белгородской области наблюдался сильные ветер и дожди. Непогода сломала деревья и сорвала крыши, один человек погиб.