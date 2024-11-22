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Posted 22 ноября, 17:15

Published 22 ноября, 17:15

Modified 22 ноября, 17:15

Updated 22 ноября, 17:15

На Белгородскую область обрушится снег?

После шторма на Белгород движется снежный циклон? Что говорят синоптики

22 ноября 2024, 17:15
Фото: 1MI. На Белгородскую область обрушится снег?

Синоптики предупредили белгородцев о надвигающемся снежном циклоне

Сюжет
Погода
Снежный циклон «Каэтано» в эту субботу может настигнуть Москву, а сразу после — и Белгородскую область. В случае осадков снег может пролежать на земле вплоть до весны, рассказали в Центре погоды «Фобос» «Известиям».

Стало известно, что на Московскую область надвигается циклон по названием «Каэтано». Настигнуть регион природное явление может уже в эти выходные, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Далее циклон может отправиться в сторону Белгородской области. Первые заморозки появятся уже в субботу, 23 ноября, а выпавший снег может остаться лежать на земле вплоть до весны.

Однако, судя по прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, в субботу в регионе из осадков ожидается только дождь, а ночью возможен мокрый снег. При этом температура воздуха днём составит +10 °C.

Следующая неделя в Белгородской области может быть солнечной, но холодной — температура воздуха в дневное время опустится до -1 °C.

Добавим, что вчера, 21 ноября, в Белгородской области наблюдался сильные ветер и дожди. Непогода сломала деревья и сорвала крыши, один человек погиб.

Ещё не конец: непогода в Белгородской области задержится на несколько дней
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