После шторма на Белгород движется снежный циклон? Что говорят синоптики

Синоптики предупредили белгородцев о надвигающемся снежном циклоне

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Снежный циклон «Каэтано» в эту субботу может настигнуть Москву, а сразу после — и Белгородскую область. В случае осадков снег может пролежать на земле вплоть до весны, рассказали в Центре погоды «Фобос» «Известиям».