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Posted 22 ноября, 11:08

Published 22 ноября, 11:08

Modified 22 ноября, 11:08

Updated 22 ноября, 11:08

Некоторые белгородцы покупают комнаты, а не квартиры

Пока по всей стране комнаты дорожают, в Белгороде — дешевеют

22 ноября 2024, 11:08
Фото: Изображение Midjourney. Некоторые белгородцы покупают комнаты, а не квартиры

В Белгороде за год комнаты подешевели на 2,3%

Сюжет
Жилье
Белгород вошёл в пятёрку городов, где комнаты за год подешевели, а не подорожали. Специалисты портала «Мир квартир» проанализировали динамику цен на комнаты в многокомнатных квартирах и рассказали, что сейчас происходит в этой части рынка недвижимости.

В Белгороде средняя стоимость комнаты в многокомнатной квартире составляет почти 1,2 миллиона рублей. Это ниже, чем в среднем по России — 1,3 миллиона рублей, и на 2,3% дешевле, чем в ноябре прошлого года.

Самые дорогие комнаты, как и ожидалось, нашлись в Москве — около 4,6 миллиона рублей. На втором месте идёт Сочи со средней стоимостью 3,3 миллиона рублей, а затем Санкт-Петербург — 2,8 миллиона.

За год стоимость комнат в российских городах выросла на 13%. Повышение было зафиксировано в 65 городах из 70 исследованных. Наибольший рост цен был отмечен в Набережных Челнах — на 41,4%. Также заметна активная динамика в Ульяновске (+38,7%) и Владикавказе (+37,2%).

Если не учитывать Белгород, то комнаты подешевели только в четырёх городах: Владивостоке — на 11,1%, Чите — на 1,3%, Хабаровске — на 0,5%, Мурманске — на 0,1%.

В Москве такое жильё подорожало на 14,7%, а в Санкт-Петербурге — на 6,4%. В среднем же рост цен за год составил 12,8%.

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