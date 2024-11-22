Пока по всей стране комнаты дорожают, в Белгороде — дешевеют

Posted 22 ноября, 11:08
Published 22 ноября, 11:08
Modified 22 ноября, 11:08
Updated 22 ноября, 11:08
В Белгороде средняя стоимость комнаты в многокомнатной квартире составляет почти 1,2 миллиона рублей. Это ниже, чем в среднем по России — 1,3 миллиона рублей, и на 2,3% дешевле, чем в ноябре прошлого года.
Самые дорогие комнаты, как и ожидалось, нашлись в Москве — около 4,6 миллиона рублей. На втором месте идёт Сочи со средней стоимостью 3,3 миллиона рублей, а затем Санкт-Петербург — 2,8 миллиона.
За год стоимость комнат в российских городах выросла на 13%. Повышение было зафиксировано в 65 городах из 70 исследованных. Наибольший рост цен был отмечен в Набережных Челнах — на 41,4%. Также заметна активная динамика в Ульяновске (+38,7%) и Владикавказе (+37,2%).
Если не учитывать Белгород, то комнаты подешевели только в четырёх городах: Владивостоке — на 11,1%, Чите — на 1,3%, Хабаровске — на 0,5%, Мурманске — на 0,1%.
В Москве такое жильё подорожало на 14,7%, а в Санкт-Петербурге — на 6,4%. В среднем же рост цен за год составил 12,8%.