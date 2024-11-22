Пока по всей стране комнаты дорожают, в Белгороде — дешевеют

В Белгороде за год комнаты подешевели на 2,3%

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Белгород вошёл в пятёрку городов, где комнаты за год подешевели, а не подорожали. Специалисты портала «Мир квартир» проанализировали динамику цен на комнаты в многокомнатных квартирах и рассказали, что сейчас происходит в этой части рынка недвижимости.