«Люди падали»: водитель автобуса в Белгороде долихачился до штрафа

Posted 22 ноября, 10:54
Published 22 ноября, 10:54
Modified 22 ноября, 10:54
Updated 22 ноября, 10:54
Одна из пассажирок обратилась к редакции Telegram-канала «Белгород № 1» и рассказала про свой опыт поездки на автобусе № 115. Хотя корректнее назвать это испытанием, потому что водитель выбрал опасную манеру езды.
«Водитель так лихачил, что люди падали. Не сбавлял скорость при поворотах и вокруг кольца. Автобус постоянно раскачивало», — рассказала она.
При проезде по кольцу её скинуло с сиденья. Всё это время в транспорте ехали пожилые люди и маленькие дети.
Автоинспекторы отреагировали на жалобу. Они составили административный протокол на 48-летнего водителя по статье 12.14 ч. 1.1 КоАП РФ. Теперь ему придётся заплатить штраф в размере 500 рублей.