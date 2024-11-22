«Люди падали»: водитель автобуса в Белгороде долихачился до штрафа

Водителя белгородского автобуса оштрафовали после жалоб пассажиров

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Недавняя поездка для пассажиров автобуса, который следует по маршруту № 115, была скорее похожа на американские горки. Водитель не сбавлял скорость на поворотах и кольцах, одну женщину скинуло с сиденья. После жалоб с лихачом захотели побеседовать автоинспекторы.