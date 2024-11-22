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Posted 22 ноября, 10:54

Published 22 ноября, 10:54

Modified 22 ноября, 10:54

Updated 22 ноября, 10:54

Белгородцы были в шоке от вождения водителя автобуса

«Люди падали»: водитель автобуса в Белгороде долихачился до штрафа

22 ноября 2024, 10:54
Фото: 1MI. Белгородцы были в шоке от вождения водителя автобуса

Водителя белгородского автобуса оштрафовали после жалоб пассажиров

Сюжет
Штраф
Недавняя поездка для пассажиров автобуса, который следует по маршруту № 115, была скорее похожа на американские горки. Водитель не сбавлял скорость на поворотах и кольцах, одну женщину скинуло с сиденья. После жалоб с лихачом захотели побеседовать автоинспекторы.

Одна из пассажирок обратилась к редакции Telegram-канала «Белгород № 1» и рассказала про свой опыт поездки на автобусе № 115. Хотя корректнее назвать это испытанием, потому что водитель выбрал опасную манеру езды.

«Водитель так лихачил, что люди падали. Не сбавлял скорость при поворотах и вокруг кольца. Автобус постоянно раскачивало», — рассказала она.

При проезде по кольцу её скинуло с сиденья. Всё это время в транспорте ехали пожилые люди и маленькие дети.

Автоинспекторы отреагировали на жалобу. Они составили административный протокол на 48-летнего водителя по статье 12.14 ч. 1.1 КоАП РФ. Теперь ему придётся заплатить штраф в размере 500 рублей.

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