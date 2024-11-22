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Posted 22 ноября, 14:29

Published 22 ноября, 14:29

Modified 22 ноября, 14:31

Updated 22 ноября, 14:31

Лебединский ГОК приобрел современный бутобой

Лебединский ГОК приобрел современный бутобой

22 ноября 2024, 14:29
Фото: Лебединский ГОК.
На Лебединском ГОКе Металлоинвеста приступил к работе специальный экскаватор с гидравлическим молотом (бутобой).

Его основное назначение — разбивать негабаритные куски горной массы (буты), оставшиеся после планового взрыва в карьере и последующей проходки забоя экскаватором.

«Камни объёмом более трёх кубометров с трудом помещаются в ковш экскаваторов, не проходят в дробилки комплекса ЦПТ и обогатительной фабрики. Для их измельчения перед отгрузкой и применяют такую спецтехнику, — прокомментировал начальник рудоуправления Сергей Булгаков. — Трёхкубовый кусок горной массы может расколоть за минуту. Но всё зависит от плотности породы: на разбивание более твёрдых камней может уходить до шести часов. При средней плотности за смену удаётся „разобрать“ около 50 бутов».

Фото: Лебединский ГОК

Благодаря современному программному обеспечению на базе искусственного интеллекта часть операций бутобой может выполнять самостоятельно, есть опции самообучения.

Авторежимы включения охлаждающих вентиляторов, смазки узлов, освещения и кондиционера упрощают обслуживание. Управление компьютеризировано, все параметры работы машины выводятся на планшет. Сюда же поступает изображение с камер, дающих обзор в 360 градусов. Кабина небольшая, но удобная и с шумоподавлением, а кресло на пневмоподушке снижает воздействие вибрации.

Гидромолот с экскаватора в любое время можно снять и заменить, например, ковшом объёмом 4,5 кубометра, который идёт в комплекте. В такой конфигурации технику можно применять при формировании траншей и карьерных дорог.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Лебединский ГОК#Металлоинвест#Спецтехника#Экскаватор#Программное обеспечение#Белгород#Искусственный интеллект
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