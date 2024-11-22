Лебединский ГОК приобрел современный бутобой

«Камни объёмом более трёх кубометров с трудом помещаются в ковш экскаваторов, не проходят в дробилки комплекса ЦПТ и обогатительной фабрики. Для их измельчения перед отгрузкой и применяют такую спецтехнику, — прокомментировал начальник рудоуправления Сергей Булгаков. — Трёхкубовый кусок горной массы может расколоть за минуту. Но всё зависит от плотности породы: на разбивание более твёрдых камней может уходить до шести часов. При средней плотности за смену удаётся „разобрать“ около 50 бутов».