Лебединский ГОК приобрел современный бутобой

Posted 22 ноября, 14:29
Published 22 ноября, 14:29
Modified 22 ноября, 14:31
Updated 22 ноября, 14:31
Его основное назначение — разбивать негабаритные куски горной массы (буты), оставшиеся после планового взрыва в карьере и последующей проходки забоя экскаватором.
«Камни объёмом более трёх кубометров с трудом помещаются в ковш экскаваторов, не проходят в дробилки комплекса ЦПТ и обогатительной фабрики. Для их измельчения перед отгрузкой и применяют такую спецтехнику, — прокомментировал начальник рудоуправления Сергей Булгаков. — Трёхкубовый кусок горной массы может расколоть за минуту. Но всё зависит от плотности породы: на разбивание более твёрдых камней может уходить до шести часов. При средней плотности за смену удаётся „разобрать“ около 50 бутов».
Благодаря современному программному обеспечению на базе искусственного интеллекта часть операций бутобой может выполнять самостоятельно, есть опции самообучения.
Авторежимы включения охлаждающих вентиляторов, смазки узлов, освещения и кондиционера упрощают обслуживание. Управление компьютеризировано, все параметры работы машины выводятся на планшет. Сюда же поступает изображение с камер, дающих обзор в 360 градусов. Кабина небольшая, но удобная и с шумоподавлением, а кресло на пневмоподушке снижает воздействие вибрации.
Гидромолот с экскаватора в любое время можно снять и заменить, например, ковшом объёмом 4,5 кубометра, который идёт в комплекте. В такой конфигурации технику можно применять при формировании траншей и карьерных дорог.