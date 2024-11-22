Где белгородские школьники будут запускать дроны, если полёты БПЛА запрещены?

Posted 22 ноября, 16:02
Published 22 ноября, 16:02
Modified 22 ноября, 16:02
Updated 22 ноября, 16:02
В 18 муниципалитетах Белгородской области школьников начали обучать управлению беспилотниками, их сбору и ремонту. Это навело белгородцев на один вопрос.
«Если полёты на квадрокоптерах запретили уже давно, каким образом будут детей этому учить?» — спросил мужчина.
Ему ответил министр образования региона Андрей Милёхин. По его словам, в каждой школе есть специальная зона, где провести обучение можно безопасно.
«В каждой школе, участвующей в реализации проекта, есть специальная зона внутри здания — „малая полётная зона“, где ученики могут тренироваться и отрабатывать навыки, связанные с полётами, в безопасной обстановке», — объяснил глава министерства.
Отметим, что такие занятия появились не только в Белгородской области: они есть в 523 школах и 30 колледжах страны.