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Posted 22 ноября, 16:02

Published 22 ноября, 16:02

Modified 22 ноября, 16:02

Updated 22 ноября, 16:02

Белгородских школьников научат запускать дроны

Где белгородские школьники будут запускать дроны, если полёты БПЛА запрещены?

22 ноября 2024, 16:02
Фото: Изображение Midjourney. Белгородских школьников научат запускать дроны

Юные белгородцы будут управлять дронами на специальной площадке

Сюжет
Новости Белгорода
Специальная площадка находится на территории каждой школы, где ввели подобные занятия. На ответ белгородца ответил министр образования региона Андрей Милёхин.

В 18 муниципалитетах Белгородской области школьников начали обучать управлению беспилотниками, их сбору и ремонту. Это навело белгородцев на один вопрос.

«Если полёты на квадрокоптерах запретили уже давно, каким образом будут детей этому учить?» — спросил мужчина.

Ему ответил министр образования региона Андрей Милёхин. По его словам, в каждой школе есть специальная зона, где провести обучение можно безопасно.

«В каждой школе, участвующей в реализации проекта, есть специальная зона внутри здания — „малая полётная зона“, где ученики могут тренироваться и отрабатывать навыки, связанные с полётами, в безопасной обстановке», — объяснил глава министерства.

Отметим, что такие занятия появились не только в Белгородской области: они есть в 523 школах и 30 колледжах страны.

Гладков: юных белгородцев в 18 районах научат управлять беспилотниками
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Уроки#Белгород#Андрей Милёхин#Квадрокоптеры
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