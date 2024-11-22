Чёрный лебедь прибился к белым на водоёме под Белгородом

Posted 22 ноября, 11:49
Published 22 ноября, 11:49
Modified 22 ноября, 11:49
Updated 22 ноября, 11:49
В одном из водоёмов Яковлевского округа белгородцы заметили чёрного лебедя. Птица только недавно прилетела в охотниче-производственный участок. Такой гость — редкое явление, хоть популяция чёрных лебедей большая.
«Взрослые особи достигают роста от 110 до 140 см и являются немного меньшими, чем лебедь-шипун, а их вес составляет от 4 до 8 кг. Шея чёрного лебедя длиннее, чем у других лебедей, благодаря 31 шейному позвонку он может охотиться под водой в более глубоких водоёмах», — пишет в соцсетях МБУ «Охотник».
Недавно белгородцы просили губернатора спасти чёрных лебедей, который поселились в Шебекино, от сурового зимнего климата. Но глава региона отмечал, что те способны пережить белгородскую зиму, а в случае необходимости им помогут.