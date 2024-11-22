bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 11:49

Published 22 ноября, 11:49

Modified 22 ноября, 11:49

Updated 22 ноября, 11:49

Чёрный лебедь в Яковлевском округе

Чёрный лебедь прибился к белым на водоёме под Белгородом

22 ноября 2024, 11:49
Фото: МБУ «Охотник». Чёрный лебедь в Яковлевском округе
В одном из районов Белгородской области жители заметили чёрного лебедя — он самостоятельно прилетел к своим белым собратьям. В МБУ «Охотник» рассказали об особенностях птицы.

В одном из водоёмов Яковлевского округа белгородцы заметили чёрного лебедя. Птица только недавно прилетела в охотниче-производственный участок. Такой гость — редкое явление, хоть популяция чёрных лебедей большая.

«Взрослые особи достигают роста от 110 до 140 см и являются немного меньшими, чем лебедь-шипун, а их вес составляет от 4 до 8 кг. Шея чёрного лебедя длиннее, чем у других лебедей, благодаря 31 шейному позвонку он может охотиться под водой в более глубоких водоёмах», — пишет в соцсетях МБУ «Охотник».

Недавно белгородцы просили губернатора спасти чёрных лебедей, который поселились в Шебекино, от сурового зимнего климата. Но глава региона отмечал, что те способны пережить белгородскую зиму, а в случае необходимости им помогут.

«Надо срочно помогать»: переживут ли чёрные лебеди зиму в Белгородской области?
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему в Белгородском зоопарке не пристраивают к себе на зиму диких лебедей?В белгородском зоопарке показали место, где был ранен лебедь, погибший от атаки ВСУОслепший на один глаз лебедь поселился во дворе белгородки, чтобы выжить
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгород#Яковлевский горокруг#Чёрные лебеди
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика