Чем завершилось громкое дело о ДТП с автобусом, где погибли сотрудники «Мираторга»?

Установлено, что 31 октября прошлого года мужчина был за рулём микроавтобуса, который вёз сотрудников «Мираторга», а точнее «СК „Короча“», когда не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине КамАЗ. В результате аварии два человека погибли на месте, ещё одному был причинён тяжкий вред здоровью.