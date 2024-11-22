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Posted 22 ноября, 14:19

Published 22 ноября, 14:19

Modified 22 ноября, 14:21

Updated 22 ноября, 14:21

Суд вынес приговор по делу о громком ДТП в Корочанском районе

Чем завершилось громкое дело о ДТП с автобусом, где погибли сотрудники «Мираторга»?

22 ноября 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney. Суд вынес приговор по делу о громком ДТП в Корочанском районе

Суд вынес приговор белгородцу по делу о резонансном ДТП

Сюжет
ДТП
В конце октября 2023 года в Корочанском районе произошло страшное ДТП. Автобус, перевозивший сотрудников «СК „Короча“», врезался в стоявший на обочине КамАЗ. Итог — двое погибших, один человек серьёзно пострадал. Вынесен приговор, в прокуратуре рассказали об исходе заседания.

Районная прокуратура поддержала обвинение против 38-летнего жителя Губкина. Его обвиняли в управлении транспортным средством без прав, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Установлено, что 31 октября прошлого года мужчина был за рулём микроавтобуса, который вёз сотрудников «Мираторга», а точнее «СК „Короча“», когда не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине КамАЗ. В результате аварии два человека погибли на месте, ещё одному был причинён тяжкий вред здоровью.

Виновник аварии тогда скрылся, но был оперативно найден. Договор об осуществлении пассажирских перевозок с компанией заключил 62-летний индивидуальный предприниматель. У него на это также не было соответствующей лицензии.

Дело передали в суд. Подсудимому назначили наказание в виде 11 лет колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев.

Приговор в законную силу ещё не вступил, но прокуратура посчитала его слишком мягким, поэтому собирается подать апелляцию.

Дело о ДТП с автобусом, в котором перевозили работников «Мираторга», передали в суд
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