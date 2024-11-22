Чем завершилось громкое дело о ДТП с автобусом, где погибли сотрудники «Мираторга»?

Posted 22 ноября, 14:19
Published 22 ноября, 14:19
Modified 22 ноября, 14:21
Updated 22 ноября, 14:21
Районная прокуратура поддержала обвинение против 38-летнего жителя Губкина. Его обвиняли в управлении транспортным средством без прав, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ).
Установлено, что 31 октября прошлого года мужчина был за рулём микроавтобуса, который вёз сотрудников «Мираторга», а точнее «СК „Короча“», когда не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине КамАЗ. В результате аварии два человека погибли на месте, ещё одному был причинён тяжкий вред здоровью.
Виновник аварии тогда скрылся, но был оперативно найден. Договор об осуществлении пассажирских перевозок с компанией заключил 62-летний индивидуальный предприниматель. У него на это также не было соответствующей лицензии.
Дело передали в суд. Подсудимому назначили наказание в виде 11 лет колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев.
Приговор в законную силу ещё не вступил, но прокуратура посчитала его слишком мягким, поэтому собирается подать апелляцию.