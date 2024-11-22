Больше 6 тысяч рублей? Белгородцев поражает стоимость красной икры

В Белгородской области цена за килограмм составила 6-7 тысяч рублей. В Курской и Воронежской областях цены другие: от 7 до 8 тысяч в первом регионе и от 8 до 9 тысяч — во втором. В Брянской области стоимость килограмма красной икры всего 5-6 тысяч рублей.