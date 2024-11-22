Более 12 тыс. сотрудниц «Почты России» — многодетные мамы

«Мы гордимся каждой из 12 000 наших многодетных мам, которые выбирают „Почту России“ как место работы, где они могут развиваться и расти. Особенно приятно, что любовь и верность компании мамы делят со своими семьями, что поддерживает многочисленные почтовые династии», — отметила она.