Более 12 тыс. сотрудниц «Почты России» — многодетные мамы

Posted 22 ноября, 17:41
Published 22 ноября, 17:41
Modified 22 ноября, 17:41
Updated 22 ноября, 17:41
Согласно данным, женщины составляют 82% персонала компании, включая операторов, почтальонов, начальников отделений и других специалистов. Половина из них — матери, а 12 125 сотрудниц являются многодетными матерями, пишет newizv.ru.
Среди них выделяется почтальон из Курганской области Ольга Юрьевна Лубина, воспитывающая 15 детей. Республика Башкортостан лидирует по количеству многодетных матерей в отделениях «Почты России», здесь 571 такая сотрудница. Значительное количество многодетных матерей трудятся также в Краснодарском крае и Дагестане — 292 и 367 соответственно.
Для поддержки мам с детьми «Почта России» предлагает различные меры, включая льготное медицинское страхование, материальную помощь и частичную оплату путевок в детские лагеря и санатории. Кроме этого, к Новому году всем детям вручаются подарки от компании.
Директор блока по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина отметила, что женщины в компании каждый день демонстрируют, как можно успешно сочетать карьеру с материнством, оставаясь востребованными специалистами и заботливыми мамами.
«Мы гордимся каждой из 12 000 наших многодетных мам, которые выбирают „Почту России“ как место работы, где они могут развиваться и расти. Особенно приятно, что любовь и верность компании мамы делят со своими семьями, что поддерживает многочисленные почтовые династии», — отметила она.
В среднем у работниц «Почты России» по двое детей. Организация поддерживает их не только в профессиональном росте, но и в роли родителей. В 2022 году «Почта России» завоевала звание «Лучший работодатель для мам» по версии премии «Выбор мам».
Компания внедрила комплексную программу по поддержке сотрудников с детьми под названием «Почта дома», что позволяет женщинам развивать новые управленческие и личные навыки. «Почта России» регулярно проводит вебинары с психологами, экспертами и врачами, охватывающие темы воспитания, здоровья, питания, подготовки к школе и семейных отношений.
Кроме того, «Почта России» устраивает детские праздники, посвященные Новому году и Дню защиты детей, а также организует экскурсии в логистические центры и проводит лекции по безопасности с участием специалистов Госавтоинспекции и МЧС, различные викторины и конкурсы.