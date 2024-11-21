В «Домклик» объяснили, как презентовать жилье для сдачи в аренду на короткий срок

Posted 21 ноября, 07:13
Published 21 ноября, 07:13
Modified 21 ноября, 07:13
Updated 21 ноября, 07:13
Чтобы объявление арендодателя сработало быстрее, необходимо выполнить ряд условий, пишет newsnn.ru.
Прежде всего речь идет о продающих фото, цепляющих потенциальных арендаторов. Рассматривая предлагаемые варианты, они выбирают то, что понравилось им визуально. Удачные фото повышают не только спрос, но и уровень доверия к арендодателю. Согласно статистике «Домклик24», за опрятную и симпатичную квартиру люди готовы заплатить примерно на 30% больше, чем за неприглядное жилье по бросовой цене.
Второе правило касается дат и времени. Аналитики «Домклик24» отмечают, что для находящихся в поиске жилья граждан большое значение имеет их актуальность. Например, в календаре доступности и цен потенциальный гость увидит только свободные на нужные даты квартиры. А стоимость проживания он может рассчитывать автоматически, ориентируясь на действующую тарификацию (одна стоимость жилья в сезон высокого спроса и более низкая на относительно свободные даты). Актуальные данные онлайн облегчат взаимодействие обеих сторон — не нужно будет созваниваться множество раз для уточнений.
Третье правило: нужно составить текст объявления таким образом, чтобы он привлекал внимание. Он должен быть продуманным и максимально информативным, вызывать интерес и в то же время не отталкивать потенциальных арендаторов. В «Домклик24» советуют составить лаконичный текст объявления о краткосрочной аренде без грамматических ошибок и без воды.
Если следовать указанным правилам, жилое помещение не будет пустовать, убеждены специалисты Домклик24. «Уже вскоре могут появиться постоянные клиенты, а также те, кто последует совету знакомого либо прочитает отзывы», — обещают аналитики, ссылаясь на опыт сервиса онлайн-бронирования жилья.
В то же время арендодателям, разумеется, нужно помнить о расходах на создание уюта в квартире. Не рекомендуется экономить на туалетной бумаге, мыле, чае, кофе, сахаре и соли. Также необходимо оставить гостям комплект чистого постельного белья, подушки, одеяла и полотенца. К расходам относятся и комиссия за размещение объявления на онлайн-площадке и уплата налогов.