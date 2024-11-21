В «Домклик» объяснили, как презентовать жилье для сдачи в аренду на короткий срок

Второе правило касается дат и времени. Аналитики «Домклик24» отмечают, что для находящихся в поиске жилья граждан большое значение имеет их актуальность. Например, в календаре доступности и цен потенциальный гость увидит только свободные на нужные даты квартиры. А стоимость проживания он может рассчитывать автоматически, ориентируясь на действующую тарификацию (одна стоимость жилья в сезон высокого спроса и более низкая на относительно свободные даты). Актуальные данные онлайн облегчат взаимодействие обеих сторон — не нужно будет созваниваться множество раз для уточнений.