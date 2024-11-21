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Posted 21 ноября, 09:38

Published 21 ноября, 09:38

Modified 21 ноября, 09:40

Updated 21 ноября, 09:40

В чем для потребителя выгода от своевременной передачи показаний?

В чем для потребителя выгода от своевременной передачи показаний?

21 ноября 2024, 09:38
Фото: Белгородэнергосбыт .
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Давайте разберемся в этом вопросе и рассмотрим варианты развития ситуации, когда потребитель не передает показания прибора учета в Белгородэнергосбыт ежемесячно в каждом расчетном периоде.

Если «молчальником» выступает собственник жилого помещения в многоквартирном доме, расчет объемов электропотребления определяется, исходя из среднего потребления электроэнергии в квартире*.

То есть производится доначисление по среднему, исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса, определенного по показаниям индивидуального прибора учета. А это значит, что даже если вы фактически не используете электроэнергию, начисления все равно производятся.

И если платежи не поступают, Белгородэнергосбыт будет вправе ввести ограничение отпуска электрической энергии при достижении нормативно установленного размера накопленной задолженности. Затраты на отключение и подключение электроэнергии по закону несет потребитель.

Бывает, что при отсутствии расхода электроэнергии клиент не передает показания, но полностью оплачивает выставленные по среднему начисления. Тогда после снятия контрольных показаний в отсутствие расхода по прибору учета появится кредиторская задолженность (переплата), которую клиент может принять за задолженность и повторно оплатить.

Также нужно отметить, что отсутствие сведений о фактическом потреблении электроэнергии влияет на объем, начисленный на общедомовые нужды.

В частном секторе отсутствие показаний электросчетчика и оплаты электроэнергии не менее чревато последствиями. После съема контрольных показаний, в случае превышения вашего обычного диапазона потребления, расчет будет произведен по более высокому тарифу, а значит — могут возникнуть лишние расходы.

При этом отсутствие у собственника денежных средств для погашения сформировавшейся задолженности в сроки, предусмотренные законодательством, может привести к начислению пени, передаче материалов в суд, оплате судебных расходов, а также отключению электроэнергии.

В свою очередь, ограничение энергоснабжения влечет для потребителя дополнительные траты, связанные с компенсацией затрат энергетиков на отключение и подключение электроэнергии.

Вывод. Ежемесячный контроль, передача показаний приборов учета и своевременная оплата электроэнергии в полном объеме позволит собственникам (нанимателям) жилья иметь бесперебойное электроснабжение помещений, а также планировать и экономить семейный бюджет.

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*п.59 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354.

Белгородэнергосбыт предлагает юридическим лицам новый способ оплаты электроэнергии
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