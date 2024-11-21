В Белгороде на полгода частично ограничат движение по одной из улиц

Posted 21 ноября, 07:18
Published 21 ноября, 07:18
Modified 21 ноября, 07:18
Updated 21 ноября, 07:18
В Белгороде на одной из улиц ограничат движение транспорта по одной полосе. Изменения коснутся улицы Красноармейской по направлению движения в сторону центра.
Как отметил Организатор пассажирских перевозок, ограничения связаны с капитальным ремонтом подпорной стенки. Продлятся работы до мая 2025 года.
Отметим, что в Белгороде ограничено движение на ещё одной автодороге в микрорайоне Юго-Западный-2 — по улице Бурцева от Князя Шереметева до автомобильной объездной до посёлка Комсомольский. Там ограничения будут действовать до середины декабря.