bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 07:18

Published 21 ноября, 07:18

Modified 21 ноября, 07:18

Updated 21 ноября, 07:18

Из-за ограничений может задерживаться общественный транспорт

В Белгороде на полгода частично ограничат движение по одной из улиц

21 ноября 2024, 07:18
Фото: 1MI. Из-за ограничений может задерживаться общественный транспорт

Из-за ремонта подпорной стены в Белгороде частично ограничат движение

Сюжет
Новости Белгорода
Речь идёт об улице Красноармейской. Ездить по ней будет затруднительно на протяжении полугода, предупреждает Организатор пассажирских перевозок.

В Белгороде на одной из улиц ограничат движение транспорта по одной полосе. Изменения коснутся улицы Красноармейской по направлению движения в сторону центра.

Как отметил Организатор пассажирских перевозок, ограничения связаны с капитальным ремонтом подпорной стенки. Продлятся работы до мая 2025 года.

Отметим, что в Белгороде ограничено движение на ещё одной автодороге в микрорайоне Юго-Западный-2 — по улице Бурцева от Князя Шереметева до автомобильной объездной до посёлка Комсомольский. Там ограничения будут действовать до середины декабря.

Белгородцы месяц не смогут проехать по одному участку дороги. В чём дело?
Узнать подробнее
Читайте также:
Сразу два дня автобусы будут ездить по другому расписанию. В чём дело?Дорогу под Белгородом заминировали «лепестками», движение перекрытоДо 1 ноября три автобуса в Белгороде будут ездить по-другому
#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Ограничения#Ограничения движения#Белгород#Капремонт дороги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика