В Белгороде на полгода частично ограничат движение по одной из улиц

Отметим, что в Белгороде ограничено движение на ещё одной автодороге в микрорайоне Юго-Западный-2 — по улице Бурцева от Князя Шереметева до автомобильной объездной до посёлка Комсомольский. Там ограничения будут действовать до середины декабря.