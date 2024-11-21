В Белгороде до конца месяца изменится движение по одной из улиц

Posted 21 ноября, 13:51
Published 21 ноября, 13:51
Modified 21 ноября, 13:51
Updated 21 ноября, 13:51
На мосту через реку Северский Донец деформировались швы. Для обеспечения безопасности движения принято решение провести ремонт участка дороги.
Региональный Организатор перевозок скорректировал расписание движения общественного транспорта, маршруты которого проходят через улицу Волчанская. Пассажиров предупреждают, что возможны задержки автобусов.
Ремонтные работы планируют завершить до конца ноября 2024 года.
Напомним, что ранее на полгода ограничили движение по улице Красноармейская. Там пришлось начать капитальный ремонт подпорной стены.