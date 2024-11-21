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Posted 21 ноября, 13:51

Published 21 ноября, 13:51

Modified 21 ноября, 13:51

Updated 21 ноября, 13:51

На улице Волчанской в Белгороде из-за ремонта изменится схема движения

В Белгороде до конца месяца изменится движение по одной из улиц

21 ноября 2024, 13:51
Фото: Организатор Пассажирских Перевозок. На улице Волчанской в Белгороде из-за ремонта изменится схема движения
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Новости Белгорода
Движение временно ограничат по ещё одной улице в Белгороде, сообщил Организатор пассажирских перевозок по Белгородской области. Речь идёт об улице Волчанская. Причина всё та же — ремонтные работы.

На мосту через реку Северский Донец деформировались швы. Для обеспечения безопасности движения принято решение провести ремонт участка дороги.

Региональный Организатор перевозок скорректировал расписание движения общественного транспорта, маршруты которого проходят через улицу Волчанская. Пассажиров предупреждают, что возможны задержки автобусов.

Ремонтные работы планируют завершить до конца ноября 2024 года.

Напомним, что ранее на полгода ограничили движение по улице Красноармейская. Там пришлось начать капитальный ремонт подпорной стены.

В Белгороде на полгода частично ограничат движение по одной из улиц
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Ограничения движения#Белгород
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