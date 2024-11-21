Травма Овечкина: подробности инцидента, прогнозы врачей и влияние на рекорд Гретцки

Есть и хорошая новость. Предварительные данные говорят о том, что обошлось без перелома и серьезного повреждения колена. Это уже радует, хотя полной картины пока нет. За свою карьеру Ови пропустил всего 59 матчей, из них только 35 из-за травм. Железное здоровье, не иначе! Но возраст берет свое, и последние пару лет Овечкин стал чаще пропускать игры. Все же 20 сезонов в НХЛ — это вам не шутки.