Травма Овечкина: подробности инцидента, прогнозы врачей и влияние на рекорд Гретцки

Posted 21 ноября, 14:57
Published 21 ноября, 14:57
Modified 21 ноября, 15:02
Updated 21 ноября, 15:02
В игре против «Юты» Овечкин получил травму ноги. Пока точный диагноз не разглашается, но прогноз — от недели до трёх вне льда. Конечно, эта новость вызвала волну беспокойства среди фанатов. Успеет ли Ови вернуться в форму и продолжить штурмовать вершины хоккейной славы? Давайте разбираться.
Что случилось с Ови
Александр Великий, машина по забиванию голов, столкнулся с неприятностью. В игре против «Юты» Овечкин получил травму ноги. Пока точный диагноз не раскрывают, но прогноз — от недели до трёх вне льда. Конечно, фанаты замерли в ожидании — успеет ли Ови вернуться в форму и продолжить погоню за рекордом Гретцки?
Этот сезон обещал быть особенным. Овечкин был на пике формы, шайбы летели в ворота как из пулемета. Многие эксперты пророчили ему долгожданное достижение — звание лучшего снайпера в истории НХЛ. И вот такой удар… Переживать есть о чем. Ведь даже неделя простоя может серьезно повлиять на общую картину. Три недели — тем более.
Есть и хорошая новость. Предварительные данные говорят о том, что обошлось без перелома и серьезного повреждения колена. Это уже радует, хотя полной картины пока нет. За свою карьеру Ови пропустил всего 59 матчей, из них только 35 из-за травм. Железное здоровье, не иначе! Но возраст берет свое, и последние пару лет Овечкин стал чаще пропускать игры. Все же 20 сезонов в НХЛ — это вам не шутки.
Овечкин и травмы: история вопроса
Александр Овечкин известен своей невероятной выносливостью. Кажется, ничто не может его остановить. За двадцать лет карьеры — всего 35 пропущенных матчей по причине травм. Самый длительный перерыв был в 2009 году — шесть игр из-за стычки с Джейсоном Чимера. Случалось и так, что Овечкин возвращался на лед, проводил всего одну смену и снова выбывал из строя. Такая ситуация была в 2021 году.
В остальном — максимум по три-четыре пропущенных матча. Остальные пропуски связаны с дисквалификациями, семейными обстоятельствами, ковидом и даже… пропущенной тренировкой. Бывало и такое! Однако, большинство болельщиков сходятся во мнении, что Овечкин — настоящий боец. Все, кто хочет поставить на NHL с высоким коэффициентом, должны это учитывать. Сейчас сложно сказать, как травма повлияет на его дальнейшую игру.
Какие факторы помогали Овечкину оставаться в строю так долго? Хорошая генетика, спортивное воспитание с детства, правильные тренировки, диеты и грамотный отдых. Всё это вместе взятое создало фундамент для богатырского здоровья.
Что дальше
Травма голени, а не колена — уже неплохо. Овечкин — опытный игрок, он знает, как заботиться о своем здоровье и быстро восстанавливаться. Конечно, хочется верить, что он вернется на лед как можно скорее и продолжит радовать нас своей игрой. Сейчас главное — не паниковать и дождаться официальных заявлений от клуба. Не стоит поддаваться слухам и домыслам. Лучшие врачи работают с Овечкиным, и они сделают всё возможное, чтобы вернуть его в строй.
Оптимизм — наше всё! Сейчас важно поддержать капитана и верить в его скорейшее возвращение. В конце концов, Александр Овечкин не раз доказывал, что он способен преодолевать любые трудности. Желаем ему скорейшего выздоровления!
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРЫ ИЛИ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОКОРИСКОВАННЫМИ И МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОТЕРЕ ВНЕСЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. ДО СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С РИСКАМИ, С КОТОРЫМИ ОНИ СВЯЗАНЫ.