Телеграм-канал Алены Жигаловой получил новое название

Posted 21 ноября, 10:08
Published 21 ноября, 10:08
Modified 21 ноября, 10:08
Updated 21 ноября, 10:08
Решение о смене названия канала было принято после публикации поста на странице Жигаловой, где была упомянута связь между P. Diddy и Опрой Уинфри. Ранее канал назывался «Неопра, блин!», что ассоциировалось с именем Опры Уинфри. Жигалова предложила своим подписчикам принять участие в голосовании для выбора нового названия. По итогам опроса восемь тысяч человек поддержали «Алену», а более 700 человек выбрали «Неопру».
Алена Жигалова начала свою карьеру журналистки после окончания СПбГУ. Сначала она писала о знаменитостях для российских таблоидов, затем присоединилась к холдингу News Media. По данным журнала Forbes за 2020 год, Жигалова вошла в список десяти самых популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube.
Обратим внимание, что News Media Holding является лидером на рынке новых медиа, объединяя около двухсот медиапроектов с общим охватом почти 2 миллиарда просмотров в месяц. Проекты холдинга, такие как SHOT, Mash и другие, являются самыми популярными и цитируемыми в сфере цифровых медиа. Важными активами холдинга являются и проекты Алены Жигаловой, которые представляют новости о шоу-бизнесе и эксклюзивные материалы.
На группу «Алена, блин!» в соцсети «ВКонтакте» подписано более ста шестидесяти тысяч человек, на телеграм-канал — 154 тысячи, а в «Одноклассниках» у нее 184 тысячи подписчиков. На YouTube-канале «Алена, блин!» их количество составляет 1,3 миллиона человек.