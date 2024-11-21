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Posted 21 ноября, 10:08

Published 21 ноября, 10:08

Modified 21 ноября, 10:08

Updated 21 ноября, 10:08

Телеграм-канал Алены Жигаловой получил новое название

Телеграм-канал Алены Жигаловой получил новое название

21 ноября 2024, 10:08
Фото: Пресс-служба News Media Holding.
Популярный канал Алены Жигаловой в Telegram теперь носит название «Алена, блин!». Этот выбор тесно связан с узнаваемым брендом ее проектов. По словам самой Жигаловой, фраза «Алена, блин!» прозвучала уже почти тысячу раз с момента выхода первого выпуска.

Решение о смене названия канала было принято после публикации поста на странице Жигаловой, где была упомянута связь между P. Diddy и Опрой Уинфри. Ранее канал назывался «Неопра, блин!», что ассоциировалось с именем Опры Уинфри. Жигалова предложила своим подписчикам принять участие в голосовании для выбора нового названия. По итогам опроса восемь тысяч человек поддержали «Алену», а более 700 человек выбрали «Неопру».

Алена Жигалова начала свою карьеру журналистки после окончания СПбГУ. Сначала она писала о знаменитостях для российских таблоидов, затем присоединилась к холдингу News Media. По данным журнала Forbes за 2020 год, Жигалова вошла в список десяти самых популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube.

Обратим внимание, что News Media Holding является лидером на рынке новых медиа, объединяя около двухсот медиапроектов с общим охватом почти 2 миллиарда просмотров в месяц. Проекты холдинга, такие как SHOT, Mash и другие, являются самыми популярными и цитируемыми в сфере цифровых медиа. Важными активами холдинга являются и проекты Алены Жигаловой, которые представляют новости о шоу-бизнесе и эксклюзивные материалы.

На группу «Алена, блин!» в соцсети «ВКонтакте» подписано более ста шестидесяти тысяч человек, на телеграм-канал — 154 тысячи, а в «Одноклассниках» у нее 184 тысячи подписчиков. На YouTube-канале «Алена, блин!» их количество составляет 1,3 миллиона человек.

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