Телеграм-канал Алены Жигаловой получил новое название

Решение о смене названия канала было принято после публикации поста на странице Жигаловой, где была упомянута связь между P. Diddy и Опрой Уинфри. Ранее канал назывался «Неопра, блин!», что ассоциировалось с именем Опры Уинфри. Жигалова предложила своим подписчикам принять участие в голосовании для выбора нового названия. По итогам опроса восемь тысяч человек поддержали «Алену», а более 700 человек выбрали «Неопру».