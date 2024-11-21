Суд рассмотрит дело о крупной взятке экс-сотруднику Белоблводоканала

Posted 21 ноября, 06:54
Published 21 ноября, 06:54
Modified 21 ноября, 06:54
Updated 21 ноября, 06:54
Уголовное дело против экс-директора по закупкам и торгам ГУП «Белоблводоканал» передали в суд. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы по статье за подкуп работника контрактной службы (п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ).
Как установило следствие, в августе бывший директор по закупкам и торгам получил от гендиректора подрядной организации 1,5 млн рублей. Взамен требовалось посодействовать в заключении госконтракта на проведение работ на канализационном коллекторе.
Всего же планировалось передать 3,2 млн рублей в качестве незаконного вознаграждения. Однако преступление пресекли силовики из УФСБ.
Ранее сообщалось, что обвиняемого отпустили под залог в 3 млн рублей.
Кроме того, на стадии предварительного расследования находится уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя гендиректора Белоблводоканала. По версии СК, он мог получить взятку в 2,7 млн рублей через посредника за принятие работ на коммунальных объектах по контрактам и ускорение их оплаты. Посредник тоже проходит по уголовному делу.