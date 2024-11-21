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Posted 21 ноября, 06:54

Published 21 ноября, 06:54

Modified 21 ноября, 06:54

Updated 21 ноября, 06:54

На взятках попались два экс-сотрудника Белоблводоканала

Суд рассмотрит дело о крупной взятке экс-сотруднику Белоблводоканала

21 ноября 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney. На взятках попались два экс-сотрудника Белоблводоканала
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Новости Белгорода
Как установило следствие, в августе бывший директор по закупкам и торгам получил от одного из подрядчиков 1,5 млн рублей. Взамен он должен был посодействовать в заключении госконтракта. Всего же предполагалось, что фигурант получит 3,2 млн рублей, сообщает белгородский следком.

Уголовное дело против экс-директора по закупкам и торгам ГУП «Белоблводоканал» передали в суд. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы по статье за подкуп работника контрактной службы (п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ).

Как установило следствие, в августе бывший директор по закупкам и торгам получил от гендиректора подрядной организации 1,5 млн рублей. Взамен требовалось посодействовать в заключении госконтракта на проведение работ на канализационном коллекторе.

Всего же планировалось передать 3,2 млн рублей в качестве незаконного вознаграждения. Однако преступление пресекли силовики из УФСБ.

Ранее сообщалось, что обвиняемого отпустили под залог в 3 млн рублей.

Кроме того, на стадии предварительного расследования находится уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя гендиректора Белоблводоканала. По версии СК, он мог получить взятку в 2,7 млн рублей через посредника за принятие работ на коммунальных объектах по контрактам и ускорение их оплаты. Посредник тоже проходит по уголовному делу.

Два замдиректора Белоблводоканала попались на взятках
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