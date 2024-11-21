Суд рассмотрит дело о крупной взятке экс-сотруднику Белоблводоканала

Кроме того, на стадии предварительного расследования находится уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя гендиректора Белоблводоканала. По версии СК, он мог получить взятку в 2,7 млн рублей через посредника за принятие работ на коммунальных объектах по контрактам и ускорение их оплаты. Посредник тоже проходит по уголовному делу.