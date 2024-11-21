Стала известна дата открытия катков в Белгороде

Posted 21 ноября, 08:01
Published 21 ноября, 08:01
Modified 21 ноября, 08:03
Updated 21 ноября, 08:03
По официальной информации, открыть ледовые дорожки в Центральном парке планируют 14 декабря. Режим работы — с 10:00 до 22:00.
Для безопасности посетителей рядом с ледовыми дорожками установили укрытие. К моменту открытия спортивного объекта власти планируют установить дополнительные модули. Кроме того, количество посетителей одного сеанса катания будет соответствовать общей вместимости укрытия вблизи дорожек.
Вход на ледовые дорожки бесплатный. Но прокат коньков платный, льготы не предусмотрены:
В этот же день на базе школы №50 в Белгороде также планируют открыть каток «Есенинский».
Напомним, катка на Соборной площади в этом году не будет. Он получили серьёзные повреждения после обстрела 30 декабря 2023 года.