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Posted 21 ноября, 08:01

Published 21 ноября, 08:01

Modified 21 ноября, 08:03

Updated 21 ноября, 08:03

Стала известна дата открытия катков в Белгороде

Стала известна дата открытия катков в Белгороде

21 ноября 2024, 08:01
Фото: 1MI.
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Новости Белгорода
Всего городские власти планируют открыть два общественных катка. Подробности Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода.

По официальной информации, открыть ледовые дорожки в Центральном парке планируют 14 декабря. Режим работы — с 10:00 до 22:00.

Для безопасности посетителей рядом с ледовыми дорожками установили укрытие. К моменту открытия спортивного объекта власти планируют установить дополнительные модули. Кроме того, количество посетителей одного сеанса катания будет соответствовать общей вместимости укрытия вблизи дорожек.

Вход на ледовые дорожки бесплатный. Но прокат коньков платный, льготы не предусмотрены:

  • для детей — 100 рублей/час;
  • взрослые — 250 рублей/час;
  • прокат ассистента фигуриста — 150 рублей/час;
  • заточка коньков — 250 рублей за пару.

В этот же день на базе школы №50 в Белгороде также планируют открыть каток «Есенинский».

Напомним, катка на Соборной площади в этом году не будет. Он получили серьёзные повреждения после обстрела 30 декабря 2023 года.

Непривычно долгая ракетная опасность была утром, а появится ли в Белгороде каток?
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#Кристина Семенчук#Соборная площадь#Каток#Открытие#Центральный парк#Новости Белгорода#Эксклюзив#Мэрия#Белгород
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