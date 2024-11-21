Сорванные конструкции и упавшие деревья: в Белгороде не утихает непогода

Posted 21 ноября, 16:20
Published 21 ноября, 16:20
Modified 21 ноября, 16:22
Updated 21 ноября, 16:22
Как отметил градоначальник, в Белгороде непогода, сильный ветер. Поступают сообщения об упавших деревьях и сорванных элементах рекламных конструкций.
Демидов отметил, что коммунальные службы и сотрудники ГОЧС наготове. Последствия непогоды уже устраняют.
Градоначальник напомнил, что не стоит парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями. Обо всех происшествиях можно сообщить в единую диспетчерскую службу по телефону 112. Об упавших деревьях — в диспетчерскую службу Белгорблагоустройства по телефону 27-02-91.
Напомним, по прогнозам синоптиков порывы ветра будут доходить до 25 м/c. Днём 21 ноября белгородцы уже фиксировали первые последствия. К примеру, в селе Бутово Яковлевского района ветер снёс крышу школы. А на улице Железнякова в Белгороде повалил дерево.