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Posted 21 ноября, 16:20

Published 21 ноября, 16:20

Modified 21 ноября, 16:22

Updated 21 ноября, 16:22

Сорванные конструкции и упавшие деревья: в Белгороде не утихает непогода

Сорванные конструкции и упавшие деревья: в Белгороде не утихает непогода

21 ноября 2024, 16:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
О последствиях рассказал мэр областного центра Валентин Демидов. Он также сообщил, куда обращаться в случае последствий.

Как отметил градоначальник, в Белгороде непогода, сильный ветер. Поступают сообщения об упавших деревьях и сорванных элементах рекламных конструкций.

Демидов отметил, что коммунальные службы и сотрудники ГОЧС наготове. Последствия непогоды уже устраняют.

Градоначальник напомнил, что не стоит парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями. Обо всех происшествиях можно сообщить в единую диспетчерскую службу по телефону 112. Об упавших деревьях — в диспетчерскую службу Белгорблагоустройства по телефону 27-02-91.

Напомним, по прогнозам синоптиков порывы ветра будут доходить до 25 м/c. Днём 21 ноября белгородцы уже фиксировали первые последствия. К примеру, в селе Бутово Яковлевского района ветер снёс крышу школы. А на улице Железнякова в Белгороде повалил дерево.

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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Последствия#Белгород
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