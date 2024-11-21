Сорванные конструкции и упавшие деревья: в Белгороде не утихает непогода

Градоначальник напомнил, что не стоит парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями. Обо всех происшествиях можно сообщить в единую диспетчерскую службу по телефону 112. Об упавших деревьях — в диспетчерскую службу Белгорблагоустройства по телефону 27-02-91.