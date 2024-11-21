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Posted 21 ноября, 14:23

Published 21 ноября, 14:23

Modified 21 ноября, 14:25

Updated 21 ноября, 14:25

Сорванная крыша в белгородской школе

Штормовой ветер сорвал крышу школы в Белгородской области

21 ноября 2024, 14:23
Фото: кадр из видео «Строитель Онлайн». Сорванная крыша в белгородской школе
Сюжет
МЧС
В среди синоптики пообещали, что 21 ноября в Белгородской области стоит ждать дождь и сильный ветер. Но на деле он оказался даже сильнее, чем предполагалось. В регионе уже есть последствия шторма.

Ожидалось, что при максимальных порывах скорость ветра будет доходить до 20 м/с. Но в четверг МЧС прислало рассылку белгородцам, в которой предупредило о начале сильного шторма во второй половине дня. В итоге ветер местами усилился до 25 м/с.

Местные жители уже фиксируют первые последствия на земле. В селе Бутово Яковлевского района из-за ветром снесло крышу школы.

Видео: «Строитель Онлайн». Повреждённая крыша

А на улице Железнякова в Белгороде ветер повалил дерево. Коммунальщики уже огородили территорию вокруг. Сообщается, что никто не пострадал.

Поваленное деревоПоваленное дерево
Поваленное дерево. Фото: «Жесть Белгород»
Сильный шторм обрушился на Белгородскую область
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