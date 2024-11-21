Штормовой ветер сорвал крышу школы в Белгородской области

Posted 21 ноября, 14:23
Published 21 ноября, 14:23
Modified 21 ноября, 14:25
Updated 21 ноября, 14:25
Ожидалось, что при максимальных порывах скорость ветра будет доходить до 20 м/с. Но в четверг МЧС прислало рассылку белгородцам, в которой предупредило о начале сильного шторма во второй половине дня. В итоге ветер местами усилился до 25 м/с.
Местные жители уже фиксируют первые последствия на земле. В селе Бутово Яковлевского района из-за ветром снесло крышу школы.
А на улице Железнякова в Белгороде ветер повалил дерево. Коммунальщики уже огородили территорию вокруг. Сообщается, что никто не пострадал.