Штормовой ветер сорвал крышу школы в Белгородской области

Ожидалось, что при максимальных порывах скорость ветра будет доходить до 20 м/с. Но в четверг МЧС прислало рассылку белгородцам, в которой предупредило о начале сильного шторма во второй половине дня. В итоге ветер местами усилился до 25 м/с.